El PSOE de Foz denuncia pintadas en su sede

El PSOE de Foz denunció el ataque vandálico que sufrió su sede, situada en la Avenida da Mariña, la noche del jueves al viernes al amanecer con la pintada 'El mejor socialista, el socialista muerto' en la puerta principal. Un hecho que los socialistas ya pusieron en conocimiento de las autoridades competentes y avanzaron que formalizarán la correspondiente denuncia.

El secretario general del partido y alcalde focense, Fran Cajoto, calificó estas pintadas como "un covarde acto de vandalismo fascista, fiel reflexo dun clima de crispación e de exaltación antidemocrática que se puido observar o mes pasado na sede central de Ferraz". "Nós optamos sempre pola educación e polo respecto, rexeitamos tamén as saídas de ton que todos os días recibimos na prensa do voceiro do PP local e que onte sufrimos no pleno", aseguró en este sentido, "incluso cun ataque á profesionalidade dos traballadores da radio municipal". "Presentámonos e resultamos elixidos para traballar polas veciñas e veciños de Foz", subrayó, "estas pintadas vomitivas con ameazas á nosa integridade física só provocan que nos reafirmemos neste compromiso".

A este respecto también se pronunció la secretaria de organización, María Luisa Piñeira, condenando los hechos: "Os que atentaron contra a nosa casa do pobo son uns covardes que se serven do amparo da noite para poñernos unha diana e desexarnos a morte aos socialistas". "Alentar ambientes de odio e crispación son impropios dunha sociedade plural", aseguró, "lamento que haxa xente que é incapaz de aceptar que os socialistas poidan liderar o Goberno de España e o de Foz e si pensan que con actos coma este nos van amedrentar equivócanse de cheo".