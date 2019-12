El PSOE de Foz presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por el extravío de un talonario de la lotería de Navidad del número 77.329. Se trata de participaciones numeradas desde el 051 al 075, ambos incluidos.

Desde el PSOE focense indican que esas 25 papeletas no serán válidas, "e non poderían cobrarse no caso de que o devandito número de lotería resultase agraciado con algún premio".