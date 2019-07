O PSOE do Valadouro explica o desacordo co BNG coas retribucións do frustrado bipartito

O PSOE do Valadouro emitiu unha nota explicativa trala ruptura do pacto de goberno co BNG que os deixa en minoría á fronte do Concello. O comunicado di así:

"O Grupo municipal socialista do Valadouro ven de facer público o seguinte comunicado relativo a ruptura do Goberno do Valadouro, co único fin de aclarar tódalas dubidas que poidan xurdir dos desacordos cos que ían ser os seus socios de goberno. Os edís socialistas, non tendo nada que esconder, manifestan que as primeiras pretensións do BNG nas negociacións eran repartirse as 2 dedicacións que por lei lle corresponden o goberno do Valadouro a partes iguais, sendo a cifra de 40.000 euros para cada grupo, algo ao que os concelleiros socialistas se opuxeron desde un principio, rebaixando as cifras ata os 30.000 euros por grupo xa que o edil Eduardo Chao solicitaba unha dedicación exclusiva para poder atender as súas áreas de goberno, mentres que Eliseo Teijeiro tería unha dedicación do 20% con 8.000 euros.

A disposición de Eduardo Chao a solicitar unha dedicación exclusiva xa era coñecida tras una publicación feita polo diario El Progreso con anterioridade ó comezo das negociacións entre ambos grupos. Os socialistas amosan que o seu desacordo foi no momento en que o edíl do BNG muda o día anterior ó pleno de organización a súa dedicación de exclusiva a parcial do 50% pero mantendo os 22.000 euros, algo que os obriga a convocar ós seus socios, xa que como afirman consideran unha retribución esaxerada para unha dedicación parcial, algo que lle fan chegar os edís do BNG en dita reunión, non sendo ata o día seguinte que reciben a contestación do BNG que collería unha dedicación do 70% para Chao, algo que muda o pouco tempo con outra chamada rebaixando as cifras a 15.000 euros.

Tras os feitos os concelleiros do goberno do Valadouro manifestan que decidiron dar conta ó pleno das áreas de goberno e someter a votación a xunta de goberno local dando cumprimento ó pacto de goberno que hai firmado co BNG, e loxicamente apartando as retribucións á espera de aclarar as dúbidas xurdidas co edíl frontista, un pleno no que os edís aceptan as súas áreas de goberno e ser nomeados tenentes de alcalde pero ca súa abstención impiden a creación da xunta de goberno da que eles formaban parte. Mentres o edil do BNG acusa aos socialistas de non querelo no goberno, estes vense obrigados a recordarlle que o despacho que el solicitou na casa consistorial estaba á súa disposición desde os primeiros días de goberno.

Os socialistas aclaran que o cesamento das súas competencias foi algo o que se viron forzados, xa que o día seguinte do pleno os edís nacionalistas chamaron a varios traballadores para informalos de que non se facían cargo das áreas. Isto foi o que propiciou o cesamento das súas funcións, os agora xa concelleiros do goberno en minoría aseguran que o que fixeron foi primar o funcionamento do concello ante calquer interese político, económico ou persoal".