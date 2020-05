El PSOE denuncia la falta de médicos en centros de salud de distintos municipios

La secretaria provincial del PSdeG-PSOE, Patricia Otero, aseguró este miércoles que la crisis del Covid-19 puso de manifiesto "as graves carencias da Atención Primaria nos centros de saúde da Mariña", con falta de médicos en varios centros de salud desde hace años. Concretamente, Otero citó una baja médica en Trabada, "sen cubrir dende hai meses", así como dos plazas sin cubrir en Viveiro, "onde o persoal tamén denuncia unha carga de traballo moi grande coa crise do Covid, e hai que remarcar que tamén atende os usuarios de Ourol e O Vicedo".

En Mondoñedo, habla de una plaza sin cubrir y de que de las tres plazas de médico en A Pontenova, solo hay dos facultativos y uno con una baja que no se cubre. También cita una baja médica en O Vicedo sin cubrir y que el servicio de Pediatría en Cervo se cubre telefónicamente desde San Cibrao. Además recuerda que el PP prometió en campaña electoral un pediatra para O Valadouro, pero que no llegó a crear esa plaza.

Otero hizo estas declaraciones en Foz, acompañada del alcalde del municipio, Fran Cajoto, quien subrayó que la situación del centro de salud de la localidad en verano "é complicada", derivada del aumento de la población. Cajoto habló de un servicio de Pediatría que no se cubre a jornada completa y del insuficiente refuerzo de un médico para desplazados "tendo en conta que no se cobren as baixas por vacacións do persoal". Además recordó la supresión de uno de los dos técnicos de la ambulancia medicalizada.

Por su parte el Sergas recalcó que la información de los socialistas "non é real" y defendió el "importante plan de mellora e modernización" que está llevando a cabo en Primaria a nivel gallego.

Con respecto a A Mariña, aseguran que la única plaza que está sin cubrir en Viveiro es la de nueva creación, porque a pesar de ser ofertada no se cubrió, "pero seguirase a ofertar para cubrila en canto se poda". Además recalcan que se creó una plaza de tarde en el centro de salud de Burela y que en Foz están todas las plazas cubiertas. Además subrayan que las bajas se cubren "na medida das posibilidades" y sostienen que algunas de estas plazas vacías son en municipios con cupos sanitarios muy pequeños. "As substitucións realízanse sempre en función das necesidades e das posibilidades de substitutos que hai en cada momento", dicen.

Finalmente, el Sergas sostiene que en Viveiro, Foz, Ribadeo y Barreiros hay refuerzos en verano.