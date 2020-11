El PSOE denuncia que el Concello de Riotorto contrató a la mujer del alcalde

El Partido Socialista presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia con el fin de que el Gobierno autonómico aclare el procedimiento del proceso selectivo para la contratación de una plaza de administrativo en el Concello de Riotorto, que obtuvo la mujer del alcalde, el popular Clemente Iglesias.

Una selección sobre la que el PSOE ve irregularidades tales como que "non se publicitara nin no BOP, nin nas redes sociais do propio Concello", denuncia la secretaria provincial y diputada autonómica Patricia Otero, quien acudió este jueves a Riotorto para arropar a los ediles locales José García y Francisco Fernández en su denuncia, en el día en que fueron citados para poder ver la documentación en la casa consistorial.

"Os concelleiros puideron acceder a ler as actas do tribunal, pero non se lles facilitou copia da mesma, nin tampouco dos exames. A documentación que se lles entregou eran un total de 17 folios nos que se incluían as bases da convocatoria, correos entre o tribunal sobre as bases e certificados da publicación no taboleiro dixital do Concello, entre outros", insiste Otero, para quien resulta además "sorprendente" que "só se presentaran dúas persoas a esta convocatoria, cando o único requisito que se requirían neste proceso era estar en posesión do título de EXB".

DIFUSIÓN . El regidor de Riotorto rechaza de plano las acusaciones e insiste en que además de comunicarse la convocatoria de la plaza en el tablón de anuncios físico del consistorio se hizo también en el sede electrónica, "ademais de na propia web da Deputación Provincial, porque é un plan de emprego deste organismo e nas propias bases figura que teñen que estar as bases colgadas dez días antes da publicación da oferta", señala Clemente Iglesias.

El mandatario asevera que la convocatoria se mandó al Inem de Mondoñedo, desde donde reenviaron a tres candidatos con lo que, insiste, se cumplió la legalidad. Respecto a la documentación que ayer pudieron consultar los ediles, asegura que es "toda a que se pode facilitar sen vulnerar a lei de protección de datos". "Estiveron mirando nas dependencias locais de once a unha da tarde, dúas horas, pero non se lles pode facilitar copia", advierte.

Una documentación que los socialistas se quejan de que tardaran treinta días en dejarles consultar "cando a lei marca cinco", lo que les obligó a presentar dos escritos, con fecha 5 y 27 de octubre.

La plaza de administrativo fue una de las tres convocadas con el plan Depuemprego de la Diputación Provincial en el Concello de Riotorto, junto con una de jardinero y otra de albañil.