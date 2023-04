El PSOE critica que el PP deje a Cervo fuera de los cobros por daños del lobo

El diputado socialista Martín Seco criticó el viernes en el Parlamento que el PP y la Consellería de Medio Rural se hayan negado a incorporar varios concellos en la lista oficial habilitada para compensar daños causados por el lobo. Entre estos están Pedrafita, As Nogais o, en A Mariña, Cervo.

Seco señala que la referida lista ha quedado obsoleta y debería tener 22 concellos más. " As condicións de elixibilidade para as explotacións, son estar localizadas nunha desas áreas, realizar pastoreo, dispor un mínimo de 15 cabezas de gando maior, e dispor de sistemas de vixilancia ou coidado do gando, podendo así optar a unha compensación de 75 euros por hectárea", explicó Seco.