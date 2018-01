El PSOE y el BNG mostraron este viernes su apoyo a la tercera y última etapa de la caravana por la sanidad pública que organiza la Plataforma na Defensa da Sanidade Pública da Mariña, que se celebra este sábado e hicieron un llamamiento a los vecinos a participar en el acto en defensa del mantenimiento del área sanitaria única.



Desde el Partido Socialista, la secretaria de acción política de la ejecutiva provincial, Sonsoles Izquierdo y el secretario de sanidad, Miguel Fernández Méndez hicieron un llamamiento "para defender xuntos a saúde como un dereito que temos todos os veciños, un sistema sanitario público, de calidade, universal e descentralizado, dicindo non á reforma da Lei de Saúde que nos impón o Partido Popular". Para los socialistas el anteproyecto para reformar la ley sanitaria implica la desaparición de las tres áreas sanitarias de la provincia, lo que supone una pérdida de autonomía para los hospitales comarcales y con ello, menos servicios para la atención a sus usuarios, lo que repercutirá no solo en los pacientes del área norte y sur de la provincia sino también en los de Lugo, ya que con los mismos recursos se deberá atender a más pacientes.



Además los socialistas ponen como ejemplos "do desmantelamento da sanidade pública" la privatización de servicios, como la gestión de las historias clínicas, la falta de especialistas o la carencia de un servicio de geriatría en el Hospital da Costa, entre otras cuestiones.



Desde el BNG, la portavoz comarcal, Ana Ermida defendió que los actos de protesta que se llevan sucediendo durante las últimas semanas "teñen que servir para frear o desmantelamento da sanidade pública na nosa comarca, desmantelamento perfecta e maliciosamente deseñado polo Partido Popular en beneficio de grandes empresas da sanidade privada e en detrimento da nosa saúde e do noso benestar".



VIVEIRO. Por su parte Son Viveiro presentó una moción para su debate en el próximo pleno municipal en contra de la modificación de la Lei de Saúde.