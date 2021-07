El PSOE y el BNG firman un acuerdo para gobernar O Valadouro en mayoría

El PSOE y el BNG anunciaron el jueves la firma de un acuerdo de gobierno para los dos últimos años que quedan de mandato. La noticia llega después de dos años en los que los socialistas gobernaron en minoría después de que tras las elecciones de 2019, ambas formaciones no hubieran llegado a un acuerdo aun después de haber gobernado en coalición el mandato anterior.

"Un acordo necesario para levar a cabo actuacións que dean resposta áxil e eficaz ás diferentes problemáticas da veciñanza e aos novos retos do concello do Valadouro, sobre todo nun momento complexo e condicionado pola pandemia de covid-19", aseguraron el alcalde socialista, Edmundo Maseda, y el nacionalista, Eduardo Chao, que será primer teniente de alcalde, además de ocuparse de las áreas de cultura, normalización lingüística y medio rural.

El otro edil nacionalista, Eliseo Teijeiro Orol, será tercer teniente de alcalde y se ocupará de obras y deportes.

"O acordo básase principalmente en aspectos organizativos xa que as liñas programáticas de socialistas e nacionalistas para o concello neste mandato son semellantes e en moitos casos complementarias", explican las formaciones en un comunicado conjunto. "Este acordo de goberno terá como base o consenso e o diálogo ente as nosas formacións políticas para dar resposta ás demandas da veciñanza, pois o noso compromiso principal é coas veciñas e veciños do Valadouro", indicaron Maseda y Chao.

Esta unión les permitirá gobernar en mayoría con seis concejales, frente a los cuatro del PP y uno de Udival. De esta forma, el gobierno afronta los dos últimos años de mandato, que estarán muy condicionados por la recuperación tras la pandemia, con estabilidad. El alcalde reconocía este jueves que con líneas programáticas tan próximas era el momento de ponerse de acuerdo y cerrar un acuerdo que permitirá sacar adelante "proxectos importantes".