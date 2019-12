PSOE y BNG acercan posturas para un gobierno de coalición

El PSOE y el BNG de Burela acercaron este lunes posturas de cara a la formación de un gobierno de coalición. A pesar de que los portavoces de ambas formaciones siguen manteniendo cautela acerca de las negociaciones que tienen en marcha, todo apunta a que los nacionalistas se integrarán en un gobierno liderado por los socialistas. "Todo está ben encarrilado para que os concelleiros do BNG se integren no equipo de goberno, aínda que nos quedan cousas que concretar porque nalgúns puntos coincidimos e noutros non", reconocía al término del encuentro mantenido ayer el alcalde en funciones, el socialista, Alfredo Llano. Por su parte, el nacionalista, Mario Pillado subrayaba que siguen trabajando con avances notables en los acuerdos: "Aínda non hai ningún acordo final, pero profundizamos máis nas propostas de cada un e hasta o sábado aínda queda tempo".

En el encuentro que mantuvieron ayer a última hora de la tarde, uno de los temas a tratar fue el posible reparto de áreas. Los nacionalistas plantean de las que quieren hacerse cargo y los socialistas las que apuestan por delegar. "Neste punto temos que achegar posturas, aínda que é certo que non se distancia moito unha proposta da outra", reconoció Llano, que sin embargo no quiso desvelar cual es la propuesta de cada quien, al igual que Pillado que también evitó hablar de áreas concretas. Tampoco está cerrado si los tres concejales nacionalistas contarán con algún área de gobierno o tendrán presencia en algún organismo con representación municipal.

El alcalde en funciones subrayó que el objetivo final es conseguir un gobierno que sea"unificado e estable" y que "ofreza confianza" a los vecinos.