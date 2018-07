El PSOE afirma que dedicó más de un millón de euros a mejorar Riotorto

El secretario xeral del PSOE lucense, Álvaro Santos, recordó en Riotorto las inversiones realizadas en el municipio por el gobierno de la Diputación, que afirmó que ascendieron a 1,1 millones de euros pero añadió que fueron "practicamente as únicas iniciativas públicas coas que puideron contar os habitantes deste concello".

Álvaro Santos visitó Riotorto en compañía de la coordinadora comarcal socialista, Rocío López, así como del responsable local del PSOE, José García, y varios cargos de dicha formación política.

Durante su visita, el responsable socialista apuntó que desde la Diputación consiguieron acercar fondos hasta este municipio de forma que lograran una serie de servicios "para tentar mellorar a súa calidade pública, acondicionando as infraestruturas e dotacións públicas, ofrecendo servizos sociais e novos empregos, así como actividades que dinamizan social e economicamente a Riortorto". A la hora desgranarlos, apuntó que ese dinero permitió financiar 30 obras en las que se invirtieron 7.200 horas de atención profesional "co servizo a domicilio a non dependentes que reciben ducias de maiores e que se engaden aos tres que contan co servizo de teleasistencia gratuíta provincial, ademais da celebración dunhas 25 iniciativas en impulso do turismo, do deporte e da cultura. Somos os socialistas os que ofrecemos aos veciños de Riotorto as principais e practicamente as únicas iniciativas públicas no seu Concello, facendo que o público repercuta no público".

José García indicó que los socialistas impulsaron en Riotorto una serie de inversiones "reais e que repercuten directamente no día a día dos nosos veciños a diferenza do que fai o PP, que non ofrece ningún investimento".