Caballero subliña en Cervo o compromiso de Sánchez con subir a 180 millóns as axudas por CO2

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, subliñou que o hipotético futuro Goberno socialista presidido por Pedro Sánchez está "comprometido" coa aprobación do estatuto para as empresas de consumo electrointensivo, á vez que pretende subir de 90 a 180 millóns de euros as subvencións para compensación de custos indirectos de CO2.

Asegurouno en Cervo, onde este luns Caballero, xunto á secretaria provincial, Patricia Otero, e varios alcaldes lucenses, reuniuse co comité de Alcoa da planta de San Cibrao, que hai semanas que tivo que reducir a súa produción. Fontes do PSdeG informaron a Europa Press da intención de que a ministra acuda a esta fábrica durante este mes de setembro.

En declaracións aos xornalistas, o líder do PSOE galego esixiu ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que faga que o delegado da Xunta e Lugo, José Manuel Balseiro, "rectifique" as súas declaracións "mentireiras e alarmistas" sobre a factoría de Alcoa na Mariña. De non ser así, urxiulle a cesalo.

Por parte dos socialistas, resaltou, existe un "compromiso claro coa industria do país" e cos seus traballadores. De feito, confrontou o traballo do Executivo do PSOE o "último ano" con "a ausencia" de política industrial dos gobernos "do PP e da dereita", tanto cando estaba Mariano Rajoy na Moncloa como con Feijóo en San Caetano.

"SUSPENSO" DA XUNTA

Neste sentido, criticou que o líder do PP galego "utiliza" ao sector "para a súa publicidade institucional cando hai datos que mostran o suspenso do seu conselleiro por permitir a perda de impulso e emprego industrial".

Caballero volveu a lembrar a crise de Alcoa para as plantas da Coruña e Avilés, contexto no que "o Ministerio de Industria traballou de forma persistente, competente e permanente para permitir que a factoría teña garantido o emprego os próximos dous anos, mentres Feijóo dicía que non había ningún investidor e que o ministerio estaba a perder o tempo".

Asumindo que San Cibrao agora reduciu o seu nivel de actividade, considerou que "é unha chamada de atención á importancia de ter todas as luces acesas, toda a presión sobre a compañía e toda a xestión pública para que algo que é prioritario manteña toda a súa actividade industrial e o emprego".

"Ese é o compromiso dos socialistas galegos e do Goberno presidido por Pedro Sánchez", resaltou. E engadiu que o ministerio está "a traballar en contacto continuo coa compañía para que o emprego non se poida ver mermado".

Respecto diso, citou os "compromisos claros que non foron asumidos por Rajoy" como son "a aprobación dun estatuto para as empresas de consumo electrointensivo e pasar as subvencións de C02 de 91 a 180 millóns de euros".

Fronte a isto, cargou contra "un PP irresponsable, incapaz de ter un compromiso coa política industrial e que non fixo os deberes con Rajoy nin en Galicia cando goberna Feijóo".

As declaracións de Balseiro, agregou, mostran o "nivel irresponsabilidade" duns populares que "non están a buscar solucións, nin á beira dos traballadores, senón usando a Xunta para facer confrontación co Goberno socialista". Un PP "demagóxico, irresponsable, que utiliza a Xunta con fins partidistas porque non lle dan as contas", apostilou.

"SE ESTÁ EN PLENITUDE DE FUNCIÓNS"

Preguntado por cando se aprobará ese estatuto, indicou que "é unha prioridade do Goberno" pero que "houbo unha convocatoria de eleccións que imposibilitou aprobalo cando houbo eleccións".

"O mellor que lle pode pasar a este país é que este mes haxa un goberno en plenitude de funcións, porque o goberno socialista é o único en España que apostou polo estatuto; o PP desprezaba este tipo de medidas, nunca quixo facelo cando gobernaba", incidiu.

Por iso chamou ás forzas políticas a ser "corresponsables" para que Sánchez sexa investido e haxa un goberno que "poida desenvolver o estatuto da forma máis veloz e acelerada posible".