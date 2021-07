Prueba superada con nota para siete estudiantes de Burela

Siete alumnos que acaban de finalizar el Ciclo Superior de Ensinanza e Animación Sociodeportiva en el IES Monte Castelo de Burela cuentan la experiencia vivida en este curso, en que pasaron dos meses en Italia completando su formación gracias a una beca Erasmus+ K103. Unas ayudas a la movilidad que les permitieron formarse en el centro Oliver Club, una experiencia muy diferente a las vividas por otros compañeros debido a la pandemia.

De hecho, el covid-19 los tuvo en vilo casi hasta el último instante, pues apenas había centros abiertos en Europa y se decantaron por el de la ciudad de Potenza, en la región de Basilicata, al contar con instalaciones al aire libre y aceptar sus promotores acogerlos a pesar de que ninguno de ellos, por edad, estaba vacunado y solo uno había pasado la enfermedad.

En concreto, María Agregán, la única chica del grupo que componían Juan Luis Gómez, Joel Fernández, Diego Luna, Alejandro Fernández, Juan Ignacio Río y Miguel Rodríguez. "Tenía muchas ganas de irme y como me llevaba bien con mis compañeros, no me importó que fueran chicos o chicas", cuenta María sobre una experiencia que los tuvo en el país transalpino del 30 de marzo al 4 de junio.

Los jóvenes se animaron a marchar, a pesar de que sabían que la situación sanitaria los podría dejar aislados en casa

Un viaje para el que solo dos familias se mostraron reticentes, pero finalmente apoyaron la decisión de sus hijos. "Todos eran conscientes de que iban a un país que estaba aun en naranja y que podían pasar dos meses confinados si había un contagio", cuenta Marcelino Luna, el coordinador de los proyectos europeos del centro burelés, quien recuerda que el pasado curso tuvieron que suspender los viajes y que el centro checo en el que solían hacer prácticas fue este año sede de vacunaciones.

Un riesgo que asumieron los jóvenes, convencidos de que la experiencia iba a ser positiva y todos la recomiendan, aunque son sinceros y preferirían haberla disfrutado sin covid. Una pandemia que les obligó a hacer una cuarentena de cinco días nada más llegar y a turnarse para hacer las prácticas en un centro donde el pádel empezaba a despertar, aunque aun lejos de contar con el furor que en nuestro país, "pero sin embargo practican mucho el patinaje", aseveran, al tiempo que recuerdan lo llamativo de otro deporte como el pallacanestra, mezcla de pádel y baloncesto.

La experiencia formativa se completó con viajes de ocio y culturales, con la ventaja de que disfrutaron de los monumentos sin turistas

ANÉCDOTAS. Los jóvenes compartieron piso durante su estancia en el país y son múltiples las anécdotas que recuerdan, un mes después de su vuelta. La primera, nada más aterrizar en Roma. "Llevábamos todo el día de viaje, con dos vuelos, agotados y cuando llegamos al hotel que habíamos reservado en una agencia, resulta que estaba en obras y tuvimos que ingeniárnolas para buscar otro", cuentan entre risas mientas se recuerdan cargando por las maletas –todos menos Álex, que pasó diez días sin ella porque se la perdió la compañía aérea– a poco del toque del queda, fijado en ese tiempo a las diez de la noche en Italia.

La intendencia en el hogar fue más sencilla, pues se repartían las tareas en función de sus habilidades, por lo que Juan Luis y Juan Ignacio fueron los que más se encargaron de los fogones. También hubo tiempo para comer fuera, con invitación incluida el Día de la República y un par de barbacoas a cargo de los responsables del centro, con los que la relación ha sido más intensa debido a la situación epidemiológica.

[Los chicos, durante su excursión a las ruinas de Pompeya. CEDIDA]

Una pandemia que les ha permitido conocer de una forma especial el país, al menos en lo que a aglomeraciones se refiere. Ver la Capilla Sixtina sin apenas turistas es uno de los lujos que se llevan estos chicos, que recorrieron la Costa Adriática en furgoneta y tuvieron la oportunidad de conocer la Amalfitana y otras localidades de interés como Matera, Salerno, Bari, Otranto, Nápoles, Roma o Florencia "y hasta cerramos Pompeya", recuerdan divertidos, "porque no encontrábamos la salida y ya pensábamos que cerraban con nosotros dentro", explican los chicos, agradeciendo compartir en grupo todos los momentos, que se llevan ya como experiencia de vida.

Todo estaba en su contra, pero salió bien y los siete estudiantes bureleses que hicieron prácticas en Italia recomiendan su experiencia, a pesar de las limitaciones covid

FUTURO. En un mes los caminos que tomarán estos jóvenes, procedentes de diversas partes de la comarca y de la comunidad, serán distintos, pues han enfocado su futuro profesional por diferentes caminos. Estudiar Inef es la opción escogida por tres de ellos: Juan Luis y Diego cursarán la carrera en Canarias, mientras que Miguel la hará en Salamanca y es una opción que también baraja para más adelante Alejandro.

Juan Ignacio también opta por el deporte y confía trabajar en Málaga en algo relacionado con el ciclo mientras realiza un curso de escalador para ser monitor. Por su parte, Joel apostará por volver a su Ourense natal a hacer Administración y Finanzas, mientras que María se formará en A Coruña en Integración Social.