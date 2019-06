Proyectos innovadores desde las aulas

El certamen Miniempresas convocado a través del programa Lanzadeiras que impulsan la Consellería de Educación con la colaboración de la Fundación Alcoa y el diario El Progreso para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes llega a su fin. Estudiantes del instituto María Sarmiento de Viveiro aportaron este curso tres iniciativas, todas ellas con un toque diferencial y de innovación.

Cuatro alumnas del ciclo superior de Administración y Finanzas presentaron la empresa de recadería Ya Voy Yo para enviar a domicilio los encargos solicitados por los clientes de las diferentes tiendas de la ciudad. Carmen Ruiz Martínez, Nerea Fernández Domínguez, Inma Costa Martínez y Mónica Piñón Insua, que trabajaron bajo la dirección de la profesora Yolanda Fernández, proponen la puesta en marcha de esta firma tras analizar opciones.

Las jóvenes se decantaron por esta iniciativa por su rentabilidad y falta de competencia. "Pareceunos a mellor, diferente e innovadora, xa que á xente faille falta tempo, e tamén para darlle auxe ao comercio local, por iso nos asociamos ao Centro Histórico", explican. Las estudiantes piensan que esta iniciativa sería viable y apuntan que al propio CCHV "pareceulle unha idea estupenda, de feito eles puxeron en marcha algo semellante". Los clientes potenciales también acogieron bien esta posibilidad, según les transmitieron durante la encuesta que realizaron por la calle.

Carmen no descarta crear una empresa en el futuro, aunque su intención es preparar una oposición y considera interesante conocer cómo funcionan, "aínda que non te dediques a isto". Nerea opina que emprender "es sacrificado" y de momento no se lo plantea. Mónica se apuntó a este ciclo para "abrir novas portas" tras quedar en paro después de nueve años.

Diez jóvenes de segundo de Administración de la FP básica del centro mencionado idearon Bolová, una bolera con coctelería, comida rápida y juegos. Pensaron en ello porque en A Mariña no hay bolera. "A todos nos gustaba e para diferenciala incluímos a coctelería e a comida, miramos locais e comparamos prezos", indican.

El grupo diseñó un proyecto a lo grande, "con diez pistas para que llamase la atención y tuviese éxito, lo que más gustó fue la minipista que expusimos y los cócteles que teníamos allí para probar". Cada uno se encargaba de un área para repartir el trabajo entre los diez -Selena Canoura, Sabela Pérez, Sarai Lustres, Elian Franco, Esmelyn González, Eric Casal, Luis Miguel Collado, Estefanía Monteiro, Coral Gómez y Lisvaldi Nova-, además de la tutora Ana Belén Martínez.

BENEFICIOS. Los estudiantes subrayan que el programa favorece el trabajo en equipo y "nos permitió conocer cómo es este mundo, que requiere mucho trabajo, y el esfuerzo que hay detrás para la creación de una empresa". Consideran que ha sido una buena experiencia.

Cuatro alumnos del ciclo medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas también se sumaron este año al concurso Miniempresas. Martín Fernández Iglesias, Adrián López Baamonde, María Altagracia Mercado Cruz y Cristian Geada Carpintero proponen Imsdetv para crear vídeos que muestren el trabajo que hacen en el centro, donde sustituyeron la instalación eléctrica del taller que preparan en el departamento de automoción. "Los timelapse tienen fin didáctico".

Estos estudiantes creen que debe fomentarse el emprendimiento y no descartan crear una empresa si en el futuro tienen una idea que pueda triunfar en el mercado. Aseguran que este ciclo es muy entretenido y que "resulta gratificante ver que las cosas funcionan", aunque también reconocen los riesgos de manejar sistemas eléctricos.