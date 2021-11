El proyecto para el tercer acceso a Foz estará terminado a principios de 2022

El tercer acceso al casco urbano de Foz desde la variante por la Veiga da Sara va tomando forma y las previsiones que maneja el gobierno local apuntan a que el proyecto constructivo esté terminado a principios del próximo año 2022. A finales del pasado mes de octubre los técnicos estuvieron trabajando en el encaje topográfico del vial y esta semana está previsto que empiecen con las catas para el estudio geológico y geotécnico para la cimentación de las estructuras, que servirá para completar el proyecto constructivo que se está redactando. "Dende o Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana séguense dando pasos para a execución deste proxecto moi necesario e que dende o goberno impulsamos dende o primeiro día», aseguró el alcalde, Fran Cajoto.

Y paralelamente a los trabajos para la apertura de este vial, el Concello también está trabajando en los pliegos para la licitación de las obras de mejora de la calle Costa do Castro de la localidad, que formará parte de este tercer acceso. "Queremos sacar canto antes a licitación para que se podan executar as obras canto antes, pero queremos asociar algunhas outras actuacións a esta mellora e niso e no que estamos traballanodo agora", explicó Cajoto.

Las obras previstas en Costa do Castro, con una inversión de 583.600 euros que serán financiados en un 80% por la Diputación y el restante 20% por el Concello, contemplan la mejora del firme con dos carriles de circulación. Se construirán aceras de dos metros de ancho y se acondicionarán plazas de aparcamiento. Además, está prevista la construcción de pasos elevados para limitar la velocidad de los vehículos y la correspondiente señalización vertical y horizontal. El proyecto contempla también la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y telecomunicaciones. Además se enterrará el tendido eléctrico existente y se dotará al recorrido de alumbrado público. El plazo de ejecución está previsto en ocho meses.

"A obra en Costa do Castro forma parte da nosa política de humanizar, urbanizar e impulsar iniciativas sostibles no noso municipio", defiende el regidor, "queremos que Foz sexa unha vila sen barreiras arquitectónicas e onde se lle dea un maior protagonismo aos peóns, á vez que conviven co tráfico rodado".

Precisamente con esta filosofía de humanización del casco urbano el Concello trabaja también en un plan de movilidad, otro de los compromisos que figuraban en el programa electoral de los socialistas. El objetivo del gobierno con este plan es crear un núcleo urbano con mayor fluidez para el tráfico con espacios para los peatones y las bicicletas que redunde en una mejor calidad de vida para los vecinos y en un mayor respecto al medio ambiente.

La idea es contar con un documento que sirva de guía para las obras que se vayan acometiendo en la localidad y que estará ajustado a las necesidades y posibilidades que ofrece cada calle en beneficio del conjunto.