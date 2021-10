Un proyecto rodeado de discordia

Hace años que el Concello de Burela tiene interés en mejorar una parcela detrás del edificio de Capitanía Marítima y convertirla en un espacio público para el disfrute de los vecinos. El proyecto entra además en su plan de abrir la localidad al mar y al puerto, conscientes del tirón también turístico que tienen las instalaciones portuarias siendo uno de los puntos de la localidad que más interés despierta entre los visitantes. Concretamente, en sus últimas declaraciones públicas al respecto de esta parcela, el equipo de gobierno apuesta por crear una zona para el ocio juvenil. Sin embargo, a pesar de ser un proyecto presente y del que cada cierto tiempo salta alguna noticia, no se produce ningún avance.

En un principio, el Concello apostaba no solo por acondicionar un espacio público, sino también por incentivar a la iniciativa privada para usar las casetas del entorno que estaban inutilizadas para instalar negocios vinculados al mundo del mar. Con el tiempo, esta idea se desechó por falta de interés y porque algunas de las casetas recuperaron su uso y ahora se apuesta únicamente por adecentar la parcela. En todo este tiempo, el gobierno local siempre mantuvo que había presentado el proyecto a Portos y que este había mostrado buena predisposición para sacarlo adelante. Sin embargo, esa buena disposición nunca llegó a materializarse y esta semana, en el pleno del Parlamento, se visibilizaron dos posturas diferentes al respecto. Parece ser que la cesión no sería el problema, pero las formas para ejecutarla marcan las diferencias.

El PP burelés pone el caso como ejemplo de la "incapacidade" del gobierno local para gestionar los asuntos municipales

Los socialistas sostienen que el Concello solicitó el terreno a Portos el pasado 19 de agosto para la instalación de una zona de ocio juvenil y que la respuesta del ente autonómico fue negativa el 17 de septiembre. En este sentido, el alcalde, Alfredo Llano, insiste en que en la petición cursada a la Xunta se solicitaba la recuperación del terreno que "xa fora do Concello". "Se non se fai a cesión, pódese facer un convenio para o seu uso porque o importante é ofrecer beneficios á cidadanía", sostiene Llano, que asegura que también solicitaron a la Administración autonómica que adecentase la zona frontal del terreno.

Sin embargo, los populares aseguran que la solicitud de cesión nunca fue tal y que lo que realmente solicitó el Concello fue la instalación de una zona de ocio, una demanda que Portos no puede atender porque no puede autorizar usos distintos a los portuarios. En este sentido, el diputado popular José Manuel Balseiro subrayó que hace más de tres años que existe un procedimiento normativo formal para tramitar los expedientes sobre los terrenos portuarios susceptibles de ser revertidos a los concellos, que se realiza a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Y este miércoles se sumó a la polémica el PP local, que tachó de "asombrosa a incapacidade do señor Llano e o seu equipo para a xestión do Concello". "No pleno celebrado este verán, o grupo municipal popular xa lle advertía de que había que consultalo previamente co sector pesqueiro porque ese terreo se atopa preto dunhas naves que empregan os pescadores e de que era preciso facer a correspondente tramitación administrativa requerida por Portos e a Fegamp", explica el portavoz, Manuel Rouco. "Isto supón un suma e segue na conta de ridículos do señor Llano e o seu equipo á fronte do goberno municipal: parece ser que ningún deles asumiu aínda que xestionar un Concello non é o mesmo que ir de comidas e facer posados de cara á opinión pública", añadió.