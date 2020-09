El proyecto minero de Samca en Cervo y Burela prevé reactivarse este mes

El proyecto minero que el Grupo Samca prevé desarrollar en Cervo y Burela con la explotación de las minas de caolín del Monte Castelo volverá a ponerse en marcha este mes de septiembre, según apuntaron fuentes próximas a la empresa. A principios del mes de marzo, el grupo aragonés estaba negociando las condiciones de explotación de los yacimientos con los comuneros bureleses y cervenses después de haber adquirido a finales de año los derechos de Área Minera del Atlánticos, pero la llegada del confinamiento por la pandemia del coronavirus frenó los encuentros, que a lo largo de este mes podrían reanudarse.

Las negociaciones más avanzadas son las que mantienen con los comuneros de Burela. Según confirmó la presidenta, Bríxida Pino, la empresa les envió un borrador con una propuesta, "que se axusta máis ao que pedíamos que ao principio das negociacións", y los comuneros les contestaron. "Estamos esperando a ver si ao longo deste mes se poñen en contacto con nós para limar as últimas diferenzas que podan quedar", explicó Pino. Entre las exigencias que presentaban los comuneros bureleses figuran un precio razonable por cada hectárea que explote y que se cumpla la ley en lo que se refiere a la clausura de la mina cuando esta vaya cerrando actividad, así como cortinas verdes para que desde Burela no se vea la explotación minera. "Unha vez que nos contesten haberá que facer unha asamblea para expoñer as condicións e tomar as decisións que correspondan", indica Pino.

En el caso de los comuneros de San Román de Vilaestrofe las posturas están aún alejadas, por lo que está previsto que a lo largo de las próximas semanas se puedan intensificar los encuentros, aunque por el momento no hubo ningún contacto entre ambas partes desde marzo, según confirma el presidente, Pablo Paleo. A pesar de que el acuerdo todavía está lejano después de los primeros contactos, Paleo confía en llegar a un entendimiento. Las peticiones que los comuneros plantearon pasaban no solo por un precio adecuado sino también contar con un plan de reforestación a media que la mina vaya perdiendo actividad. Y es que la mina en Cervo cuenta ahora mismo con 35 hectáreas, pero la intención de Samca es ampliarla en otras quince, como mínimo, que ahora cuentan con producción forestal. Los comuneros cervenses también plantean que los puestos de trabajo que se creen con la recuperación de esta actividad, incluida la planta de producción prevista en San Román, se cubran con personas de la zona.

CONCELLOS. Con respecto a este proyecto el alcalde burelés, Alfredo Llano, aseguró que están pendientes de mantener un encuentro con representantes de la empresa después de que se pospusiera el que estaba previsto. En este sentido Llano insistió en que la intención del Concello es favorecer que se asienten en el municipio empresas que contribuyan a mejorar la situación laboral, sobre todo en estos momentos.

Por su parte el regidor cervense, Alfonso Villares, explicó que conocen el proyecto por los comuneros, pero que la empresa no mantuvo ningún contacto con ellos.