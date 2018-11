El proyecto de la Edar de Burela incluye un depósito de retención para evitar inundaciones

El alcalde de Burela, Alfredo Llano y el concejal de obras, Ramiro Fernández Rey, mantuvieron un encuentro en el consistorio con representantes de Augas de Galicia para analizar el proyecto de construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar). Tras la reunión, Llano confirmó que el plan incluye la construcción de un depósito de retención de aguas en la explanada de entrada al puerto, entre la Avenida da Mariña y la Rúa do Porto, para evitar inundaciones. "Trátase dunhas instalacións complementarias para un tratamento efectivo da auga que evite inundacións como as que está habendo ao concentrarse no mesmo punto moita auga", explicó.

Llano también precisó que la idea de Augas de Galicia sigue siendo construir una depuradora basada en un tratamiento biológico, que tenga un menor mantenimiento y que sea efectiva. "As novas intalacións van supoñer que as aguas residuais saian moi ben tratadas", dijo, y subrayó que cuando esté en marcha "posiblemente se poda recuperar para o baño a praia de Penoural".

"Imos bastante avanzados no que é a consideración do proxecto", añadió el alcalde, que dijo que una vez que reciban el informe sectorial de Medio Ambiente y esté terminado el anteproyecto se licitará el proyecto ejecutivo y la obra "o antes posible". En este sentido, Llano avanzó una reunión con Portos, Costas y Augas "para ir mirando de ter todos os permisos en regra, informar aos afectados de todo este proxecto, que son Portos e Costas e sobre todo conseguir os permisos para avanzar na licitación". "Este proxecto é realmente importantísimo, complexo e moi necesario para Burela", dijo el alcalde, que recordó que supone una inversión de nueve millones de euros.