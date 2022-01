Un proyecto destina los excedentes de la huerta de Ribadeo a comedores escolares

El proyecto piloto que impulsan la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) y el GDR Terras de Miranda en colaboración con la asociación de productores de huerta de Ribadeo A Sucadoira ya es una realidad palpable con el envasado de los excedentes de los agricultores locales y su entrega a los seis centros educativos del municipio, que los incluirán en los menús de los comedores.

En esta primera partida fueron 2.350 kilos de verduras y hortalizas a los que los productores pudieron dar salida y que contribuyen a otro objetivo, que es difundir el consumo entre los más jóvenes de productos de proximidad, de calidad fuera de discusión y con alto valor nutricional.

El Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murias también colabora y acogió este miércoles el acto de presentación de este proyecto y de entrega de los productos envasados a los centros educativos, que además del propio Pedro Murias son el CIFP Porta da Auga, el IES de Ribadeo, los colegios Gregorio Sanz y Sagrado Corazón y la escuela infantil Santa María do Campo.

La Xunta adquirió los 2.350 kilos de excedentes a los productores para envasarlos y promover su consumo entre los escolares, que degustarán pisto casero, mermelada de pimiento rojo, verduras mixtas, berenjena y pimiento asado o zumo de manzana para cuya elaboración se emplearon 600 kilos de pimientos, 500 de tomates, 200 de berenjenas, 300 de cebollas, 300 de calabazas y calabacines, 100 de puerros, 100 de zanahorias o 250 kilos de manzanas.

La directora del Pedro Murias, Sheila García, guió la presentación en la que recordó la oferta del centro y la colaboración que mantiene con A Sucadoira con el objetivo de que los agricultores puedan aplicar en sus producciones la investigación y experimentación que se desarrollan en las instalaciones.

El presidente del GDR Terras de Miranda, Vidal Martínez-Sierra, destacó el interés de este grupo por promocionar los productos de kilómetro cero y no solo por su calidad "que é indiscutible", sino también por su contribución al objetivo de "fixar poboación" en el rural. De la iniciativa con A Sucadoira reseñó que se trata de un "proxecto de animación amplo" que ya incluyó un estudio sobre la situación de los productores y de sus excedentes, así como actividades de promoción en los colegios o la elaboración de un vídeo en el que las productoras explican su trabajo. "Vaise seguir con visitas a explotacións para ver in situ o cultivo da horta e vanse facer degustacións para que os rapaces vexan que as verduras teñen moitas posibilidades", avanzó.

La presidenta de A Sucadoira, Ana Díaz, agradeció la oportunidad de poder envasar los excedentes para darles una salida mediante su transformación en conservas, con lo que evitan el desperdicio y al mismo tiempo obtienen un rendimiento económico. "Por exemplo agora hai moito grelo e non hai saída para todo, pero ao poder transformalo poderemos telo durante o verán, cando non o hai, para vendelo no mercado á xente que vén", reseña sobre las oportunidades del envasado para las productoras locales.

La cooperativa Ribeira do Navia fue la encargada de envasar los productos del proyecto piloto. Desde esta sociedad Luz Rossel detalló las variedades de conservas que realizaron a base de las verduras y hortalizas de Ribadeo y destacó que fueran destinadas a comedores escolares, de modo que los más jóvenes degustarán productos de la zona y podrán "notar a diferenza de sabor", además de valorar sus cualidades pues "teñen máis vitaminas e máis valor nutricional que os produtos industriais. É importante empezar a concienciar por aí", dijo.

El director de Agacal, José Luis Cabarcos, clausuró el acto y recordó que fue en una visita del conselleiro de Medio Rural al mercado de Ribadeo donde surgió la idea de transformar los excedentes de los productores, hoy envasados con una etiqueta inspirada en Pedro Murias. Aprovechó para poner de relevancia el papel de este centro "como dinamizador da formación continua e regrada que imparte a consellería na Mariña" y destacó la importancia de "apostar polos produtos de proximidade e de temporada mediante canles curtas de comercialización, para garantir a sustentabilidade económica e social do medio rural". También ensalzó la labor de los productores locales y el papel de los comedores escolares para dar a conocer alimentos de calidad entre los jóvenes.

Otro asistente al acto fue el portavoz del PP municipal, Daniel Vega, que agradeció la colaboración de A Sucadoira y de unos centros educativos que "defenden unha forma de vida e de traballo pola que esta asociación leva apostando máis de 25 anos".

Acciones

El presupuesto es de 5.000 euros

Este proyecto piloto gestionado por el GDR cuenta con un presupuesto de casi 5.000 euros para la puesta en marcha de acciones de sensibilización, promoción y difusión de los productores locales de huerta "co fin último de reforzar a súa situación dentro do sector primario da zona", recuerdan desde Medio Rural.



Difusión

El proyecto también incluye la realización de seminarios y jornadas de sensibilización, talleres de cocina y recreaciones de mercados con productos de proximidad, "poñendo de manifesto a importancia do etiquetado, a orixe e a trazabilidade dos produtos, ademais do coñecemento dos procesos de produción, distribución, comercialización e envasado", añaden.



En otras zonas

El presidente del GDR Terras de Miranda confía en que este proyecto que empezó en Ribadeo "sexa extrapolable a otras zonas" y adelantó que próximamente presentarán una iniciativa en colaboración con el Galp que contempla también la promoción de los productos del mar.