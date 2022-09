Proyecto para dejar huella en Burela

El proyecto Burela IN, desarrollado en el marco de la iniciativa Tanza, fomentó la colaboración durante dos años entre el sector pesquero, entidades de inclusión social y el Concello diseñando un proyecto de economía circular que se centra en el aprovechamiento de recursos o desechos de las actividades pesqueras dándoles una segunda vida. Las entidades colaboradoras fueron la fundación Eu Son, Saúde Mental A Mariña, Afan, A Mariña sen Plástico, las rederas de Cabo Burela, el Centro de Artesanía e Deseño de la Diputación, Tá en Artes, la cofradía de pescadores, la fundación Expomar, los artistas Neira Brochs, Belén Mogo y Martín Lestao, la Consellería do Mar y el Galp Mariña-Ortegal, que financia el proyecto.

"Con este proxecto conseguimos traballar en equipo e deixar unha pegada en Burela cun mural no muro da antiga conserveira, a exposición itinerante da Mariña sen Plástico e o traballo nas entidades da vila", explica la concejala de Servizos Sociais e Mar, Carmela López, "o importante é crer nisto e seguir dando pasos nesta dirección, que non se quede como algo illado no tempo e puntual".

Mural elaborado en el puerto de Burela. EP

Con el objetivo de poner en valor todas las actividades desarrolladas y la labor de los participantes se organizó una jornada final en la que se inauguró la muestra itinerante de A Mariña sen Plástico en la casa de la cultura con un espacio para la exposición de los productos elaborados por las entidades de inclusión social. También se realizó una mesa redonda y se proyectó un vídeo del proyecto y se hizo una visita al mural elaborado por Martín Lestao y Belén Mogo en el muro de la antigua conservera.

"A xornada final reuniu as entidades participantes para poñer en valor todo o traballo realizado e subliñar a satisfacción de ver todas as accións xa rematadas e a implicación social nun momento no que é prioritario dar apoio ao sector pesqueiro e tamén agradecer a todas as asociacións de corte social que traballan en Burela de xeito excepcional", aseguró el alcalde, Alfredo Llano.

En este sentido la concejala de Servizos Sociais e Mar destacó que la intención del acto fue que los participantes "ocuparan un lugar principal agradecéndolles enormemente o seu compromiso con esta iniciativa, que se cadra ten máis valor aínda nestes días duros para o sector pesqueiro". López también incidió en la necesidad "de crear redes entre toda a sociedade para facer unha fronte común e que todos e todas nos sintamos parte do que somos: unha vila que vive do mar e que loita por crear un futuro sostible compartido por todas as persoas e integrando todas as realidades".