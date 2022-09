El proyecto de David Rial suma adeptos tras el gran debut en casa del Burela FS

No podía arrancar mejor el proyecto de David Rial al frente del Pescados Rubén Burela FS en el Vista Alegre. Tras la derrota sufrida en Ferrol, (6-4), el cuadro naranja recuperó sus mejores sensaciones frente a su gente y no solo venció, sino que también convenció. Los aficionados que se acercaron al recinto disfrutaron de un equipo ambicioso con un juego fluido y de una victoria clara y merecida (5-1) ante un rival como el Alzira llamado a estar en la zona noble de la categoría.

Si había alguien satisfecho con lo que había visto era el propio técnico, que desde que se hizo cargo del Burela FS se propuso recuperar la magia del Vista Alegre como una piedra fundamental para poder soñar con grandes metas en un futuro no muy lejano. "Para nós é moi importante que a xente veña ao Vista Alegre, pero é a nosa obriga facer as cousas ben para que se divirtan. Queremos que os que veñan poidan disfrutar dun fútbol sala vertical, sen especulacións e que queiran volver. Un día pode achegarse calquera, pero o que queremos e que desexen volver e ir sumando máis", señaló Rial, que recuerda el Vista Alegre en sus mejores épocas. "O recordo que teño eu do Vista Alegre é que era un fervedoiro de xente e resultaba moi complicado gañar aquí, queremos recuperar esa sensación".

El partido del sábado fue un primer paso para intentar hacer del Vista Alegre un fortín, pero sobre todo para generar ilusión tras el tropiezo de la jornada inicial. "En liñas xerais foi un partido moi bo, non so polo resultado, senón tamén polo xogo e polo feito de facelo ante un rival que ven de xogar un play off e que está chamado a estar arriba. Penso que recuperamos as boas sensacións da pretemporada despois de non poder facer o noso xogo no partido co Parrulo", afirmó.

La línea de juego del equipo fue muy regular, tanto en ataque como en defensa, aunque Rial deja claro que "sempre hai marxe de mellora",señaló, añadiendo que "a nivel defensivo temos aínda que ser máis consistentes e tamén seguramente colleremos máis chispa para atacar. É verdade que era o noso primeiro encontro na casa e sempre hai medo a fallar, pero insisto en que estou moi contento porque vin a un equipo moi fluido, que xenerou multitude de ocasións", explicó.

La idea de Rial es que lo que se vio ante el Alzira no sea flor de un día, sino que pueda convertirse en algo innato a la imagen del equipo, tanto en casa como fuera. "O noso obxectivo é ser un equipo con personalidade, na liña do que fomos o outro día. Queremos ser protagonistas coa pelota e agresivos cando non a teñamos, tanto como locais como visitantes".

VISITA A ZARAGOZA. El tercer encuentro de la Liga será en Zaragoza, donde se verán las caras dos recién descendidos de Primera. "É outro equipo chamado a estar arriba, que mantén a estructura de Primeira División", señala Rial, que espera aprovechar la ansiedad maña de no haber ganado en las dos primeras jornadas. "Para eles chegar á cuarta xornada sen ganar, cun so punto, podería ser causa de nerviosismo. Intentaremos xogar con esa circunstancia", concluyó.