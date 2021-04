El proyecto de Costas para la playa de Altar genera gran descontento y alegaciones

El proyecto de Costas de construir un espigón para proteger la playa de Altar, en el municipio de Barreiros, está levantando una gran polvareda y descontento social que ya cristalizó en iniciativas concretas como algunas alegaciones al mismo que ya se presentaron o una recogida de firmas a través de la plataforma online change.org impulsada por vecinos disconformes con el impacto que dicha actuación podría tener.

Esta propuesta de la Dirección General de Costas en la provincia lucense tendría un coste de 3,5 millones de euros y fue planteada oficialmente por segunda vez, ya que inicialmente Costas la había presentado en 2010.

Entre las alegaciones ya presentadas, algunas se basan precisamente en la antigüedad de los datos que se manejaron en Costas para realizar el estudio batimétrico para la redacción del proyecto. Otra cuestión que se apunta es que esa playa está sujeta a procesos naturales más o menos cíclicos que provocan variaciones en la configuración de la franja costera equilibrándose por sí mismos apuntando por lo tanto que "estamos ante un proyecto que trataba de solucionar artificialmente un problema que se ha solucionado de forma natural, por lo que ya no tiene objeto".

Por el momento ni el Concello ni la Subdelegación del Gobierno se pronunciaron sobre el proyecto de Costas.

El PSOE reclamó a la Xunta que reestructure Porto Chico, en Foz

PORTO CHICO. Al otro extremo de la playa de Altar, en Foz, se desarrolla otra polémica en este caso en torno a Porto Chico. La parlamentaria autonómica socialista Patricia Otero solicitó a la Xunta "que execute neste ano a reestruturación do porto deportivo de Tupide en Foz, coa modificación da súa bocana, dragaxe así como a ampliación de servizos".

El alcalde, Fran Cajoto, considera que su dragado es imprescindible y no ejecutarlo "reflicte o completo abandono do Goberno de Feijóo para mellorar as dotacións da nosa vila. Estamos diante dun proxecto impulsado no ano 2013 e a día de hoxe só podemos falar de abandono e esquecemento".

Otero indicó que colectivos como los pescadores deportivos, asociaciones o socorristas así como ellos mismos llevan "anos denunciando a falla de calado que sofre este porto deportivo".