Os proxectos custeados polo Leader achegan inversións por dous millóns

O GDR Terras de Miranda, dentro do programa Leader 2014-2020 e en colaboración coa Axencia de Desenvolvemento Rural (Agader) concedeu axudas para o período 2023-2024 por importe de 558.027,40 euros. Unhas subvencións que se repartiron entre proxectos produtivos (362.717,81 euros), non produtivos públicos (111.605,48 euros) e non produtivos privados (83.704,11 euros) e cuxa posta en marcha suporá unha inversión no territorio superior os dous millóns de euros, en concreto 2.387.382,73.

Con este investimento, crearanse un total de once unidades de traballo, maioritariamente no colectivo de mulleres e xoves e consolidaranse 23 no territorio.

Na tipoloxía de proxectos produtivos entraron como subvencionables catro. Un deles é Cabaniñas do Mar, en Foz. Un aloxamento turístico baseado na construción de cabanas de madeira nun entorno rural, complementando a oferta de aloxamento coa de actividades deportivas, de natureza, culturais e de ocio. O aloxamento estará ubicado en torno ao Camiño do Mar, constituíndo ao mesmo tempo unha valorización do patrimonio e do seu entorno.

Outro é a mellora dun obradoiro compartido de conservas vexetais de Muiñeiras de Requiande (Ribadeo). Trátase dunha sociedade creada por seis mulleres con arraigo á zona e vinculadas coa produción ecolóxica. Con esta axuda ampliaríase a súa actividade coa fabricación de zumes, conservas e deshidratados de produtos vexetais. O obxectivo é que sexa un espazo colaborativo, que dea servizo á comunidade e a produtores agrícolas.

O terceiro espazo subvencionado é o Hogar La Villa de Villaframil (Ribadeo). Un proxecto que implica o acondicionamento do que era un hotel e restaurante en vivendas comunitarias independentes para persoas maiores. A capacidade máxima é de 18 prazas e prestará diversos servizos, entre eles aloxamento, manutención e dietas, limpeza e mantemento das instalacións, lavandeiría e xestión de roupa e apoio e acompañamento nas actividades diarias dos usuarios.

Tamén se concedeu unha axuda para o reacondicionamento do edificio histórico da Aduana en Ribadeo; a rehabilitación pretende convertir un inmoble histórico de estilo neoclásico nun hotel de dúas estrelas superior, situado ao pé do porto deportivo de Porcillán e con magníficas vistas á Ría de Ribadeo. Terá 26 habitacións, para 54 prazas hoteleiras e 21 supletorias.

Na tipoloxía de proxectos non produtivos públicos entraron como subvencionables a creación dun ximnasio ao aire libre, favorecendo a saúde e o benestar da poboación en Riobarba, no municipio do Vicedo. Un lugar no que se instalaron máquinas biosaudables para persoas maiores e outras adaptadas a persoas en cadeira de rodas e tamén se instalarán equipos de calistenia destinados a xente máis moza para poder facer ximnasia de mantemento.

O outro proxecto previsto é a posta en marcha do espazo cultural Artesanía O Pasatempo e Museo da Forxa, en Mondoñedo, para o que se rehabilitará e recuperará un local para a posta marcha dunha biblioteca especializada en arte e artesanía, con outro espazo que se utilizará para a organización de talleres de experiencias artesanais e, por último, un Museo da Forxa. Ambos espazos procurarán potenciar a actividade patrimonial, cultural e etnográfica do municipio mindoniense.

Na tipoloxía de proxectos non produtivos privados entraron como subvencionables tres.

Dous deles están destinados ao ámbito social e á mellora da calidade de vida de determinados colectivos, cuxos promotores son a Asociación Saúde Mental A Mariña, con sede en Cervo e as Fillas do Divino Celo-Rogacionistas, sita en Burela.

Un proxecto ao que se suma o de recuperación de xogos tradicionais por comunidade de montes en mancomún Monte Maior, San Roque e Penedo do Galo, en Viveiro. O proxecto consiste na recuperación de xogos tradicionais, así como a mellora do parque infantil situado na área recreativa do Monte de San Roque, co obxectivo é ampliar a diversidade de xogos para a poboación maior e aumentar os recursos lúdicos para os máis novos, ademais de poñer en valor o compoñente cultural e etnográfico de xogos e deportes tradicionais e crear vínculos de relación e aprendizaxe entre grupos de diferentes idades.

A Iniciativa Comunitaria Leader, posta en marcha pola Unión Europea, busca loitar contra o despoboamento do medio rural a través da diversificación da economía local, sendo os xestores de ditos fondos os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) e estes entidades colaboradoras da Agader.