Proxecto Rebinxe insiste en pedir medidas preventivas para convivir con el lobo

La autorización de Medio Ambiente para abatir un lobo el pasado domingo en Xove —acción que no llegó a materializarse— ante los continuos ataques en pequeñas explotaciones del municipio levantó las críticas de distintos colectivos, entre ellos el mariñano Proxecto Rebinxe, que junto al Grupo Lobo insiste en demandar a la consellería un proyecto piloto de prevención de los daños al ganado, al comprobar que en la actualidad "non existen as medidas preventivas necesarias para facilitar a convivencia co cánido".

Estas asociaciones ambientales, que realizan un seguimiento del grupo de lobos que se mueve por Xove y Viveiro dentro de un proyecto censal para la Universidad de Alcalá, aseguran que la autorización de la batida "carece de argumentos legais" en base al Plan de Xestión do Lobo al no existir en la zona las citadas medidas preventivas. Añaden que los ataques —citan 19 episodios entre junio del año pasado y junio del actual— se repiten en explotaciones en que sus propietarios no hacen nada para evitarlos: "Na meirande parte dos casos sería suficiente con recoller o gando menor durante a noite, ao tratarse de poucas cabezas", plantean. En general observan en la zona "ausencia de peches antilobo, peches fixos electrificados ou peches móbiles electrificados con mastíns" y que los animales domésticos quedan "pastando fóra día e noite sen protección, mesmo sen control, invadindo as pistas e estradas".

En el proyecto científico estatal en el que trabajan Proxecto Rebinxe y Grupo Lobo confirmaron la presencia de un grupo reproductor en Viveiro y Xove por lo que entienden que la eliminación de un individuo "non só non solucionaría o problema, senón que o agravaría" al prever un incremento en los ataques del resto del grupo a presas fáciles, como pueden ser los animales domésticos.

JORNADA DE CAZA. Desde el coto El Azor y también el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, confirmaron que la batida había concluido sin que se localizara ningún lobo y desconocían si ahora Medio Ambiente dará una nueva fecha.

"Esperemos que non continúen os ataques, que servira para espantalo e veremos que pasa nas vindeiras xornadas", apuntó el regidor, que recuerda que el objetivo de esta cacería era "lograr frear os ataques que sofren os gandeiros". Añade que la jornada transcurrió "con normalidade" y que se desarrolló en "practicamente toda" la superficie del concello xovense, "unha zona de actuación moi grande e complicada".