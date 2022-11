Protestas en el Vista Alegre por el comedor

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) del colegio Vista Alegre de Burela remitió al servicio de gestión de comedores escolares de la Xunta un escrito en el que denuncia "o mal funcionamento" de este servicio, al que acuden 126 alumnos del centro. "Xa nos pasados cursos académicos 2020-21 e 2021-22 eran numerosas as queixas manifestadas polo usuarios deste servizo, queixas que foron derivadas ao director do centro de forma verbal, e que nos consta que está facendo todo o posible para que mellore o funcionamento do comedor", explican, "non obstante, a realidade é que a situación non mellorou no presente curso, senón que empeorou".

Desde la Anpa aseguran que mantuvieron una reunión con la supervisora de la empresa y con el director del centro en diciembre de 2021 en la cual desde la firma les aseguraron que cumplen los pliegos de la licitación. Después de ese encuentro presencial, desde la Anpa contactaron varias veces con la supervisora, "pero a resposta sempre é a mesma", que cumplen con la licitación. "Non estamos dispostos a seguir soportando esta situación", aseguran desde la Anpa, por lo que decidieron remitir el escrito a la Xunta.

Según explican los afectados, los platos no están bien elaborados y los alimentos son de poca calidad. "A directiva da Anpa acudiu durante diferentes días ao comedor e encontrámonos que os nenos non comen porque a comida é incomestible gran parte dos días, acabando a maior parte dos pratos no contedor do lixo", explican y añaden que "cando hai algo que está ben, non hai cantidade suficiente porque os nenos só comen diso e non o resto do menú". "É habitual escoitar os nenos do último ciclo dicir que a tortilla paisana parece a suela dun zapato, que os ovos viñan conxelados e a sopa fría, que os espaguetis salteados estaban resecos ou que as cremas de verduras non saben a verduras", añaden las familias.

También censuran el sistema de postres: "Catro días á semana o postre é froita e non vén troceada, son as coidadoras as encargadas de trocear e pelar a froita aos máis pequenos; poden explicarnos como catro coidadoras dan pelado e troceado 50 mazás en 15 minutos? O resultado é que os nenos e nenas se van do comedor sen comer o postre".

Otra de las quejas de los padres es que falta personal. "Contamos con dúas auxiliares de cociña e catro coidadoras", explican, "solicitamos dúas coidadoras máis pois puidemos verificar que catro son insuficientes para o número de usuarios que temos no servizo e neste curso o alumnado usuario de comedor de 4º de infantil é elevado e debido á súa curta idade necesita de máis atención e coidados". En este sentido, puntualizan que defienden el trabajo del personal que se ocupa del comedor.

"Por parte desta Anpa non estamos de acordo co atropelo que están sufrindo os nenos e nenas e toda a comunidade educativa", afirman, "tamén queremos que se nos aclare por que son diferentes os menús das subvencións outorgadas ás Anpas dos menús da licitación ofertada ás empresas privadas".

Desde la Anpa solicitan a la Xunta que les contesten "por escrito" las medidas que adoptarán para solventar las incidencias que les presentan, que les aclaren los proveedores de los productos para la elaboración de los menús, "pois cónstanos que, moitas veces, se cambia o menú no último momento por vir os produtos en malas condicións", y que se le retire a la empresa "a concesión da licitación do noso comedor escolar ou, como mínimo, que retiren os pratos que se están tirando ao lixo". "Parécenos moi penoso que se tire comida sinxelamente polo feito de estar mal cociñada e pola dubidosa calidade dos alimentos", añaden.

Desde la empresa Eurest Colectividades, adjudicataria del servicio, rehusaron hacer declaraciones al respecto.