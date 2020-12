Las protectoras de animales de la comarca urgen donaciones para seguir desarrollando su labor

La pandemia tambiénestá pasando factura a las protectorasde animales. Las existentesen la Costa lucense solicitan estos días donaciones en sus redes sociales. Las de Foz y O Valadouro son las que pasan por un mayor apuro en estos momentos, debido a varias urgencias de las que deben hacerse cargo y de los gastos veterinarios que tienen que abonar por esa razón.

La focense cuenta con variosperros de edad, cuya atención eleva los gastos, igual que ocurrecon los nuevos ingresos. Los centrosveterinarios dan una margen a estos colectivos para abonar esaasistencia, pero cada nuevo casosuma y contribuye a incrementarla deuda. "Los donantes responden bien cuando pedimos pienso y cubrimos las necesidades, pero es difícil costear todas las necesidadesque surgen solo con las cuotas anuales de socios y padrinos o laventa de lotería", explican.

La suspensión temporal delmercado en Foz y la cancelaciónde diversas celebraciones impidiódurante el estado de alarma y posteriormenteque pudiesen ponersu puesto en el mercado semanal,donde vendían diverso materialque les donan para recabar recursoscon que atender a los animales."Era una pequeña ayuda, cuya falta se notó". Quien desee ayudar pueda realizar donativo sen la cuenta de la protectora quefigura en su página de Facebook.

El colectivo empezó a rescatar hace ocho años a los gatos que se refugian en el asilo focense. Lograron capturar a los pequeños y sociables que enviaron a casas deacogida y empezaron a castrar a los más ariscos, "pero sin ayudas económicas no pudimos terminarde controlar la colonia. Había demasiados...Los adultos no es fácil pillarlos, esperamos encontrar una solución", indican.

Las críticas de la oposición municipal por el estado de las instalaciones hicieron que la Fundación Martínez Otero, que es la propietaria, colocase hace un par de semanas una malla para que los gatos no accedan al interior y limpió el jardín, pero aún falta por colocar la puerta, que está previsto que pongan: "Hemos intentado llegara un acuerdo para poder seguir alimentándolos, para que no cierren la puerta ni los echen, pero no lo hemos conseguido".

El teléfono de la asociación no ha dejado de sonar en los últimos días por causa de los gatos. "Sabemos que los gatos cruzan más la calle, están desorientados y estorban, pero esta no es la formade hacerlo", aseguran. También se preguntan qué pasará cuándo el recinto esté completamente cerrado. Añaden que seguirán alimentándolos en la casa de al lado o en la misma acera, porque solo buscan vivir tranquilos.

DESBORDADOS. La protectora está desbordada por la situación y recuerda que el hecho de que en breve puedan contar con unas instalaciones nuevas no significa que puedan albergar en ellas a todos los gatos de la calle: "Son en cierto modo animales salvajes difícilesde manejar y no seremos nosotros los que les quitemos su libertad".

El colectivo advierte desde hace tiempo de la necesidad de hacer campañas de esterilización y recuerda que debe 3.000 euros de gastos veterinarios y solo tiene1.000 en el banco: "No recibimos ni un solo euro de ayudas y no podemos costear todo esto". El colectivo recuerda que los martes pone un puesto en el mercado, vende lotería por internet y realiza actividades para tratarde pagar las facturas con sus medios, "porque no nos gusta estarpidiendo dinero. Intentamos cubrir nuestros gastos como podemos pero de vez en cuando nos roban", indican en alusión a la sustracción de parte de la recaudación depositada en una de las huchas que tiene repartidas por comercios de la localidad.

La propietaria de la tienda explicó en su Facebook que la misma apareció con la tapa floja y que alguien se había apropiado de parte de su contenido. Cree que si tenía necesidad debería pedir, no robar ese dinero.