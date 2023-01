La protectora de Friol se hace cargo de un perro que deambulaba por A Xesta

El perro que deambuló en los últimos días por el área de servicio de A Xesta (Abadín) de O Rei das Tartas ha sido recogido y entregado a la protectora de Friol, que se ha hecho cargo del animal, según Protección Civil de Mondoñedo. Durante su estancia en la zona se aproximó al lugar en horarios diferentes en busca de comida, que algunas personas le facilitaban.

Desde protectoras mariñanas, como la de Foz, alertaron de que corría peligro y temían que pudiese acceder a la Autovía del Cantábrico (A-8), aunque finalmente esto no sucedió. Desde Protección Civil de Mondoñedo expresaban su satisfacción porque esta situación se hubiese solventado evitando así los riesgos a que estaba expuesto al andar cerca de los vehículos.

El can, que no tenía donde cobijarse, recibió alimento durante su estancia en el área de servicio, pero no pudo comprobarse que tuviese chip hasta el momento de la captura. Si alguien desea acogerlo o aparece su dueño puede contactar con la protectora.