La protectora de Foz baraja disolver la asociación

La directiva de la Asociación Asistencial Protectora de Animales de Foz, que gestiona las instalaciones para animales abandonados en la localidad, está valorando disolver la entidad y se da un plazo, que ya anuncia no será corto, para decidir si sigue o no con una labor que es totalmente voluntaria. "Hemos llegado a nuestro límite", confiesan, sin ocultar que el último detonante ha sido el conflicto generado con una familia por quererse quedar con un perro que apareció el pasado domingo, supuestamente abandonado, en el paseo de Malates.

"Hemos recibido coacciones para que nos saltáramos el protocolo, pero nosotras hemos hecho lo que nos exige la ley y no somos nadie para saltárnosla y no lo vamos a hacer, y nos preguntamos en qué momento la voluntad de una persona pesa más que la legalidad", aseveran las responsables de la entidad, en la que actualmente figuran tres directivas y una red de casas de acogida, a cuyos voluntarios se les informó en la mañana de este jueves de la decisión tomada por unanimidad de la directiva.

La entidad es la que gestiona las instalaciones, de titularidad municipal, en las que actualmente atienden a tres perros y un gato que por su delicado estado de salud ocupa toda la gatera. Unos animales que seguirían atendiendo porque figuran como de su propiedad, como entienden que debería ser con el cachorro hallado el pasado domingo, pues al ser avisadas de su aparición y alertadas para que acudieran a comprobar que tenía chip consideran activado el protocolo que les convierte en responsables del animal. Un extremo que la familia que lo cuida no comparte, pues insiste en que nunca estuvo en la protectora.

La familia mostró desde un primer momento su deseo de quedarse con el animal. Una adopción que nunca se les negó, según la protectora, pero sus responsables alegan que sería una candidata más a evaluar, a la que tendrían que sumar el resto de interesados en quedarse con el perro para lo que, insisten, deben hacer una completa evaluación.

Dicha medida habría de iniciarse una vez transcurridos los diez días de plazo legal por si apareciera el dueño del animal, que la familia de acogida aboga por que los pase con ellos, con quien sigue en la actualidad, aunque en la protectora lo ven como una irregularidad, porque "se nos ha negado el acceso a la perra".

"Se nos juzga por valorar las adopciones, por no hacerlo, por denunciar, por cumplir la ley....", aseveran las voluntarias, quienes afirman que "una vez más somos acosadas, insultadas y amenazadas", que es como dicen sentirse tras las llamadas recibidas no solo por este caso y explican que "se nos ha llegado a decir que cobramos por las adopciones y que nos quedamos con el dinero de las subvenciones. La gente debe pensar que los animales no comen", lamentan, al tiempo que se quejan de que "son muchas las críticas y pocas las manos para ayudar".

En la noche de este jueves preveían mantener una reunión con el alcalde focense, Fran Cajoto, para quien el problema se está llevando "a unhas dimensións extraordinarias que non ten en realidade" y confiaba en llegar a un acuerdo siempre por el bien del animal, además de defender el trabajo realizado por las voluntarias al frente de la asociación protectora.