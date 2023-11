Protección Civil se forma en Ribadeo

Integrantes de las distintas agrupaciones de Protección Civil tanto de la comarca de A Mariña como del resto de la provincia de Lugo se dieron cita este sábado en la séptima edición de la Xornada de Protección Civil que se celebró en Ribadeo organizada por la Federación Lucense de Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil.

Allí acudieron la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, así como el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Ambos destacaron la "labor fundamental" que los voluntarios desempeñan diariamente en todos los lugares en los que se encuentran e incluso en donde no tienen sus sedes, ya que recordaron que acuden a menudo a ayudar en distintas circunstancias a otros municipios diferentes a los suyos.

La jornada tuvo dos relatorios. El primero de ellos se denominaba ‘Unidade de apoio loxístico en emerxencia’ y el segundo ‘Protocolos de actuación no caso de varadas de cetáceos’, este realizado con una demostración práctica de un caso de varamiento. Arias calificó a los voluntarios como "unha parte vital no funcionamento do sistema de emerxencias" y recordó además que "a miúdo son os primeiros en chegar ao lugar do sinistro e prestar os primeiros auxilios, polo que resulta básico ofrecerlles os medios e os coñecementos apropiados para desenvolver a súa función".

En Lugo funcionan actualmente 43 agrupaciones de Protección Civil y el responsable autonómico recordó que la Xunta las apoya en tres aspectos que son la formación de personal, la dotación de equipamiento y las ayudas para gastos de funcionamiento. La inversión en estos dos últimos apartados supera los 2,8 millones desde 2015. El de este sábado fue el decimotercer curso de este tipo organizado en lo que va de año en la provincia.