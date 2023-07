Protección Civil está desbordada con la retirada de nidos de velutina

Los servicios municipales de Protección Civil y emergencias están desbordados este año por la gran cantidad de nidos de velutinas que se ven obligados a retirar. La huelga indefinida que mantienen los bomberos está contribuyendo además a que este número sea mayor, puesto que no se considera que dicha actuación esté incluida en los servicios mínimos, pero además en algún parque retiran solo los situados en viviendas del concello donde están enclavados, como es el caso de Barreiros, a fin de estar disponibles para dar respuesta en tiempo a las urgencias que surjan.

El responsable de Protección Civil de Ourol, José Ramón Seara Arís, explica que los servicios municipales ya han retirado 55 en esta campaña. El primero lo eliminaron el 16 de mayo. Se trata en todos los casos de avisperos con actividad. Sin embargo, lamentan carecer de los medios necesarios para destruír el nido, para lo que están utilizando spray con veneno.

Críticas. Arís indica que el vecindario comenta que la empresa contratada por la Xunta tarda una media de un mes en retirar los avisperos. "So hai unha persoa para sacar todos os niños da Mariña e Ferrolterra. Faino ben, pero é imposible que atenda unha zona tan ampla, só polo tempo de desprazamento dun punto a outro. Penso que o ano pasado Seaga retirou máis en Ourol, pero sempre dicíndolles as coordenadas e marcándoo para que non perdesen tempo".

La primavera seca de este año, así como las altas temperaturas harán que "seguramente se batirá o récord de niños, porque este ano hai moitas e os avispeiros son máis grandes que anos anteriores por esta época, teñen o tamaño que terían a mediados de agosto, van cun mes de adianto. As condicións climáticas son excelentes para elas. Nós xa quitamos un de medio metro, pero hainos tamén máis pequenos este xoves sacamos un secundario nunha cerdeira do tamaño dunha pelota", precisa.

Las actuaciones se realizan en viviendas y sus entornos, así como en frutales próximos a las mismas. Varias personas sufrieron picaduras, pero por fortuna no eran alérgicas. En caso de sufrir alguna aconsejan acudir a urgencias por precaución. "A picazón dura unha semana e a dor unhas horas, é moi dolorosa, nada comparada á das autóctonas", dicen.