Albo alega la no renovación del arrendamiento de la conservera de Celeiro

El comité directivo de Hijos de Carlos Albo S.L.U. —empresa propiedad de Shangai Kaichuang desde 2016— emitió un comunicado sobre la movilidad geográfica que plantea para todo el personal de la conservera de Celeiro, en Viveiro, 45 trabajadores a los que pretende centralizar en las nuevas instalaciones de Salvaterra de Miño. Uno de los motivos que esgrime es "la decisión de los propietarios de la no renovación del contrato de arrendamiento de la fábrica de Celeiro a partir del mes de diciembre de 2022, lo cual hacía inviable el mantenimiento de la actividad en dicha localidad".

Albo argumenta "mejoras productivas, logísticas, organizativas, medioambientales y de prevención de riesgos" para centralizar a todo su personal en Galicia y tramita el proceso de movilidad geográfica para la plantilla de Celeiro, tras pactarlo con la de Vigo. En su decisión también dice que concurrieron "otras circunstancias", como "la no renovación del contrato de arrendamiento de la fábrica de Vigo por parte de la propiedad, lo cual motivó la necesidad de construir una nueva planta en la Plisan (Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra e As Neves) de Salvaterra do Miño en Pontevedra", y la ya citada decisión de los propietarios de no renovar el arrendemiento del inmueble de Celeiro.

Albo defiende que centralizar la producción supone "una oportunidad tanto para la empresa como para sus trabajadores" al implicar "una mejora productiva para la organización a todos los niveles", en cuanto a reducción de costes, tiempos, recursos y mejora de imagen de marca, "lo cual resulta imposible con dos centros de trabajo distantes en 300 kilómetros".

MANTENER TODO EL EMPLEO. Con la movilidad geográfica que plantea para los trabajadores de Celeiro, dice, busca mantener todos los empleos, así como "el crecimiento y desarrollo profesional de la plantilla a través de formaciones y planes de carrera que se ofrecerán a cada una de las personas trabajadoras que se sumen a esta nueva etapa empresarial".

Añade que nunca tuvo intención de tramitar un expediente de regulación de empleo y asegura que la plantilla de Celeiro, "además de profesional, forma parte de nuestra familia empresarial, con lo que la empresa espera y desea que el mayor número de trabajadoras y trabajadores se unan a este nuevo proyecto y acepten el traslado ofrecido a la nueva planta".