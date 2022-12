Pronto o tarde para la Navidad

Ribadeo no quiere imitar a Vigo con su alumbrado navideño. Por el momento están sin colocar las famosas luces que acompañan a estas fiestas y esto generó una polémica más entre el partido que prácticamente monopoliza la oposición, el PP, y el gobierno municipal. Para los populares, la ausencia de alumbrado va en detrimento del sector comercial que tanta importancia tiene en Ribadeo.

En el gobierno municipal no ven las cosas de este modo y lanzan una argumentación que básicamente gira en torno a tres cuestiones distintas. No es demasiado tarde, "porque estamos a comezos de decembro"; las luces ya las tienen y su instalación es cuestión de días, y la concejala Mónica Freire recuerda que "as previsións que temos son as de sempre, facer cadrar a inauguración do alumeado co Mercado do Nadal".

Desde las filas populares se pronunciaron a este respecto dos de sus concejalas, Marta Sáiz y Elena Sierra. Esta última no solo pidió el alumbrado sino "que se coloque también el resto de adornos navideños a pie de calle de forma que contribuyan a dinamizar el comercio". Marta Sáiz, por su parte, entiende que "non é normal que o alumeado de Nadal estea sen colocar en Ribadeo. É normal que o comercio e a hostalería se pregunten cando estará en funcionamento" y añade que el año pasado se encendió el 3 de diciembre.

Pero en el gobierno municipal defienden que el alumbrado navideño en Ribadeo llegará "a tempo de sobra" y defienden su apoyo al comercio local "co que estamos a facer un esforzo inversor importantisimo" y recuerdan que el Mercado do Nadal va a comenzar el próximo día 7. Mónica Freire añade que el argumento de las concejalas del PP acerca de los perjuicios al comercio no lo puede compartir "porque ao goberno municipal non nos chegou ningunha queixa nin de Acisa como colectivo nin de comerciantes a nivel individual".