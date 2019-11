Promueven paros en Muebles Hermida por el impago de tres meses de salarios

El sindicato CIG promovió este jueves una concentración de una hora en Muebles Hermida de Lourenzá en protesta por el impago de los tres últimos salarios "que van camiño de ser catro, máis parte dos atrasos do convenio", asevera Manolo Franco Otero, presidente del comité de empresa.

Con este paro, de dos a tres de la tarde, son dos los paros de protesta realizados por la plantilla, que está convocada a secundar un tercero para el próximo jueves, sin descartar "un calendario de mobilizacións máis contundentes", precisa Franco Otero, aunque es consciente de que no cuentan con el apoyo de todo el comité.

Franco Otero tilda de "dobremente frustrante" la situación que se vive en la empresa mariñana, "porque realmente vemos que hai carga de traballo, mesmo contratan xente por empresas de traballo temporal e nos amosan a necesidade de facer horas extras; pero a mala xestión fai que non se atendan debidamente eses pedidos ou que os erros na produción aumenten considerablemente os custos da mesma".

Una cuestión que vienen exponiendo reiteradamente a la empresa, según dice el representante de los trabajadores, "sen que esta tomara carta algunha no asunto".

Por ello, el sindicalista reconoce como "única opción" para la viabilidad de la compañía que "a dirección da empresa acepte algunha das ofertas de compra que afirma ter para que esta situación mude. Porque cómpre que tome as rendas alguén que poida asumir as débedas coa plantilla, que invirta en facer o mantemento da maquinaria e faga os cambios necesarios no proceso produtivo para facelo rendible, algo que dende o noso punto de vista é algo relativamente sinxelo de acadar habendo vontade, porque carga de traballo e dende logo predisposición da plantilla hai", explica el presidente del comité.