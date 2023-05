Una promesa de vida que se hizo novela

"Toda madre tiene una historia, ¿por qué la de la mía iba a ser diferente?". Esto es lo que la periodista y escritora afincada en Marín Elena Gallego Abad pensaba sobre la insistencia de su madre Carmen de que escribiera un libro sobre su vida, una visión que cambió por completo cuando, meses después de su fallecimiento, la autora tuvo acceso a unos escritos en los que su progenitora narraba sus vivencias, marcadas por la posguerra. De estos relatos nació El legado de la niña de la sal, una novela que cuenta la historia de una niña huérfana en el Viveiro de la década de los 40 y que este miércoles verá la luz tras casi ocho años de investigación y documentación histórica.

Gallego recuerda que su madre "siempre estaba escribiendo en un cuaderno, pero como trabajaba de maestra nunca le di demasiada importancia". Durante sus últimos días de vida, en febrero de 2015, Carmen hizo prometer a su hija que escribiría su historia, una promesa que, según admite la propia Elena, "no sabía a dónde me iba a llevar".

Sus hermanos fueron los encargados de entregarle el que posteriormente entendería que se trataba de su legado: una caja llena con los escritos de su madre. Pero no fue hasta tres meses después, coincidiendo con las fechas de los cumpleaños de ambas —Elena y Carmen cumplían años con dos días de diferencia—, cuando la escritora se decidió a abrirla. "Me impactó muchísimo lo que me encontré, no tenía ni idea de todo por lo que había pasado mi madre", explica Gallego, quien además admite que, durante la lectura, "he llorado lo que no está escrito".

La dureza, la miseria y el miedo de la época descritos en las notas de Carmen, que tras perder a sus padres fue acogida en una casa donde asegura haber sufrido todo tipo de malos tratos, impulsó a Elena a tirar del hilo de la historia: "Aunque mi madre había dulcificado su infancia, los episodios que relataba eran muy fuertes y yo, por mi condición de periodista, supe que debía contrastarlo todo".

Así dio comienzo una investigación que llevó a la escritora a desplazarse a Viveiro para, según explica, "meterme de lleno en la historia, saber cómo era el lugar donde ocurrió todo, la casa en la que vivió mi madre e intentar transportarme a los años 40". Durante su estancia en el municipio lugués, Gallego entró en contacto con testigos de aquella época -que confirmaron las experiencias vividas por Carmen- y accedió a todo tipo de documentos para ampliar información, una parte del proceso en el que asegura que fueron fundamentales los archivos municipales, las bibliotecas y los periódicos antiguos como El Progreso de Lugo.

La investigación fue "muy dura, cada vez que averiguaba algo nuevo se me partía el alma", admite Elena, quien además añade que, durante la escritura del libro, "había capítulos que me obligaban a dejarlo durante semanas porque me dolía demasiado, dudaba cada día de si podría acabar la novela". No obstante, la autora también asegura haber vivido "momentos trepidantes" durante la creación de El legado de la niña de la sal, un proyecto que le permitió "mantener a mi madre viva durante ocho años más".

Una vez terminado el libro, Elena asegura que la imagen de su madre "ha cambiado completamente, me arrepiento cada día de no haber hablado más con ella cuando estaba viva". Así mismo, la escritora admite haber aprendido "a reconocer a todas esas madres que han estado ahí para que nosotros podamos estar aquí" y asegura que "todos valoraríamos más a las personas que vivieron las consecuencias de la Guerra civil si supiéramos por todo lo que han pasado".

La nueva novela de Elena Gallego, tal y como ella explica, "no es un libro de historia, pero permite conocer la realidad de una aldea gallega en los años 40". Considera que esta es "la novela más especial que he escrito, y seguramente la mejor que escribiré nunca, porque es el legado que me dejó mi madre y quiero creer que estará orgullosa de que su historia llegue por fin a la gente".