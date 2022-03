No rendirse y luchar hasta el final. Ese es el pensamiento único en el vestuario del Pescados Rubén Burela FS. Tanto el técnico, Alberto Riquer, como los jugadores naranjas son conscientes de que la situación es cada vez más delicada en la pelea por eludir el descenso a Segunda División, pero dejan claro que quedan todavía muchos puntos en juego y que nadie va a bajar la cabeza en las trece jornadas que restan para la conclusión del campeonato.

Uno de los jugadores más en forma del equipo burelés en las últimas semanas es el coruñés David Pazos, que anotó los dos goles en la derrota por 2-4 ante el FC Barcelona. El ala de Ames está plenamente convencido de que todavía queda margen de maniobra para poder salvar la categoría, ya que la permanencia está a 8 puntos, que no es una distancia insalvable. "Quedan 39 puntos en xogo, que son moitísimos, e tampouco é que os rivais que están por diante estean moi finos. É verdade que sona case utópico pensar en remontar tres partidos cando aínda non ganamos ningún, pero estamos convencidos de que a base de traballo e cun pouquiño da sorte que nos está faltando podemos aínda acadar o obxectivo", señala.

El jugador destaca la fortaleza del vestuario. "Creo que temos un grupo moi unido porque en calquera outro equipo na nosa situación estou seguro de que habería moitos problemas que aquí non temos. Penso que a nivel de actitude e esforzo ninguén nos pode reprochar nada, nin nos partidos nin nos adestramentos, que seguen sendo de calidade".

"Levamos feito moi bos partidos, pero agora no único que pensamos é en ganar, aínda que sexa xogando mal"

Pazos considera que un triunfo "cambiariao todo", pero no solo porque a nivel deportivo "meteríanos de cheo na pelexa", sino porque a nivel anímico sería el impulso que necesita el equipo. "A veces preguntámonos que máis temos que facer para poder ganar un partido, xa que fixemos méritos de sobra para ter triunfos na nosa conta. O problema é que ao non ganar é coma se tivéramos unha lousa que cada vez pese máis a nivel mental. O primeiro no que pensamos é a liberación que supoñería sumar tres puntos. Levamos feitos moi bos partidos, pero non vale de nada pensar niso, hay que reinventarse e agora o único no que pensamos é en ganar, aínda que sexa xogando mal»", asegura el jugador del Pescados Rubén.

MARZO AJETREADO. La próxima cita será Córdoba, hacia donde partirán mañana para jugar el sábado. En marzo también habrá partidos con Levante, Ribera de Navarra y Valdepeñas.