Prohibido aparcar entre a Porta de Carlos V e a Praza de Lugo de Viveiro, polas procesións

Con motivo da celebración das procesións de Semana Santa, o Concello de Viveiro e seguindo as recomendacións e directrices das forzas e corpos de seguridade realizará cambios no tráfico e no estacionamento, co obxectivo de mellorar a seguridade e a información aos condutores.

O Concello di que "con este dispositivo quere compatibilizar a celebración da Semana Santa coa vida diaria dos veciños e veciñas, causando as menores molestias posibles e facilitando á súa vez a chegada de visitantes á vila".

"Por unha banda, dende o 6 de abril, Xoves Santo, ás 15.00 horas e ata a 1.00 horas do día 8, Sábado Santo, estará prohibido estacionar todo tipo de vehículos entre a Praza de Lugo e a Porta de Carlos V, en ambas marxes. Isto afecta á zona azul, carga e descarga e ao resto de prazas. As zonas afectadas estarán sinalizadas a partir de mañá", sinalan.

"Por outra banda —indican—, a circulación de vehículos verase restrinxida o Xoves Santo dende as 22.00 horas ata que remate a Procesión da Misericordia. O mesmo ocorrerá o Venres Santo a partir das 22.00 horas coa Procesión da Paixón".

Tamén informan de que estará cortada durante as procesións a Avenida de Cervantes. Como alternativa, dende mañá ata o luns vaise habilitar o paso mediante semáforos dende a Avenida Benito Galcerán ata Rúa Rego das Flores en ambos os sentidos. Este paso estará habilitado paralelamente ata o luns 10 de abril.

O Concello agradece de antemán a colaboración e a comprensión de todos, "pedindo desculpas polas molestias que se poidan ocasionar, e co desexo de que a Semana Santa 2023 sexa de novo un grande éxito".