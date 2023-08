Prohibido el baño en la playa de Celeiro

El Concello de Viveiro informó este viernes de la prohibición de bañarse en la playa de Celeiro. "A pesar de que a última analítica realizada na auga sinala que esta é apta para o baño, os resultados microbiolóxicos obtidos en tres dos últimos catro anos, o período no cal o areal foi incluído no programa de vixilancia sanitaria, obrigan á prohibición do baño por non ter acadado os requisitos mínimos nesas tempadas pasadas", indica el Concello en un comunicado, que atribuye esta prohibición a la eliminación de la playa del programa de vigilancia sanitaria de zonas de baño de Galicia impulsado por la Consellería de Sanidade.

El Concello solicitará de nuevo la inclusión del arenal en dicho programa argumentado las mejoras realizadas en la Edar de Celeiro y en el emisario.

En jaque por las carabelas portuguesas

Las playas de A Mariña son en las que se detecta una mayor presencia de carabelas portuguesas y la aparición de ejemplares de este organismo colonial sigue siendo una constante cada día, por lo que en algunos puntos ya optaron por señalizar su presencia para pedir precaución a los usuarios. Es el caso de Cervo y Burela.

En el caso cervense, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) continúa con su ardua campaña de vigilancia e incluso sale a alta mar para detectar ejemplares antes de que se acerquen a tierra. Este jueves recogieron varios y uno de ellos sorprendió al equipo por sus tentáculos de más de cinco metros y, por primera vez, vieron peces paralizados capturados, como destacó su responsable, Mario Antuña. Como medida de precaución, los arenales cervenses están señalizados con banderas amarillas y además con una señal específica que alerta de la posible presencia de medusas. Este jueves también se dectectaron ejemplares en la arena en Lieiro.

También este jueves volvieron a aparecer ejemplares de este organismo en Burela. Fue en las urbanas: en O Cabaliño apareció un ejemplar y en O Portelo, cuatro. Según indicaba la Policía Local en sus redes sociales, recibieron el aviso de la presencia de la carabela en O Cabaliño y este fue retirado con la ayuda del alertante y de un agente fuera de servicio. Todas las medusas detectadas estaban en el agua, por lo que se colocaron carteles de precaución por la presencia de medusas en todas las playas.