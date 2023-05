El programa Víveo Máis busca atraer un turismo más sostenible a Ribadeo

Establecimientos de hostelería y restauración ribadense han colaborado con el Concello en la elaboración de una guía para avanzar en la sostenibilidad turística de la villa. Es un proyecto piloto presentado días atrás que cuenta con la página web https://viveomais.ribadeo.gal/ donde está toda la documentación para inscribirse. Para ello, hay que cumplir un mínimo de 5 medidas obligadas y al menos otras 12 de entre otras 35 sugerencias totales.

Ofrecer productos de proximidades en la carta es una de las obligadas, así como tener una oferta de productos de temporada y, animar a llevarse a casa los alimentos no consumidos o asesorar sobre el tamaño de las raciones. También se promueve la utilización de envases reutilizables o biodegradables, priorizando a proveedores locales en las compras. "Os hoteis terán medidas como ofrecer no check-in unha experiencia de menor impacto e na que poderán incluír cuestións como almorzos con produto local, sen plástico, ofrecer artigos de aluguer, etc.", señalan.

El concejal de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, resaltó días atrás que "Víveo Máis é un proxecto colaborativo entre o Concello de Ribadeo e os establecementos de restauración e hostaleira ribadenses. Nace co propósito de ser unha guía sobre a que avanzar no compromiso da sostibilidade turística en Ribadeo. Presentámonos coma un proxecto piloto, aínda que con vocación de permanencia, onde construír de forma colaborativa unha plataforma na que ir desenvolvendo accións que sitúen tanto a Ribadeo coma aos seus participantes como abandeirados no compromiso da sostibilidade".

Desde el consistorio destacan que se trata de un programa "que nos axudará a ir mellorando cada ano e que, contando cunha implicación da comunidade local, tentarase lograr que o turismo sexa unha actividade enriquecedora tanto para as persoas visitantes como para a nosa contorna. Outros dos obxectivos que se perseguen co programa son a sensibilización sobre o impacto e as oportunidades do turismo sostible; a posta en valor dos negocios comprometidos con este programa e o enfoque da actividade turística; o impulso aos negocios locais na adopción de medidas máis sostibles; a creación dunha rede entre os negocios turísticos con outros sectores, como o agroalimentario ou incluso a administración local; situar a Ribadeo como un destino sostible, é dicir, de alta calidade, innovador, rexenerativo e consciente".

La vocación del proyecto, pese a ser de prueba entre la hostelería, es de lograr la permanencia entre los locales ribadenses para "construír de forma colaborativa unha plataforma no que ir desenvolvendo accións que sitúen tanto a Ribadeo como aos seus participantes como abandeirados no compromiso da sostibilidade".

Se pueden obtener más datos a través del Área de Desenvolvemento Local del Concello.