El profesor que supuestamente fomentaba el consumo de drogas y el sexo entre los jóvenes a través de la creación de grupos de WhatsApp en los centros educativos en que realizaba sustituciones está en busca y captura por parte de la Guardia Civil de Vimianzo. Esta pidió información sobre la estancia en Viveiro de este hombre, con domicilio en Narón y de unos 50 años, a un instituto al que asistió 5 días de los dos meses y medio que debía impartir clases.

Sus constantes ausencias y bajas motivaron que el equipo directivo del centro tuviese que notificar las faltas a Inspección educativa, que habría iniciado un procedimiento para darlo de baja, pero que no llegó a concretarse al solicitar el docente la baja médica antes de la resolución del expediente. Además, al retornar en ese momento la docente titular de la asignatura de Música, la dirección archivó toda la documentación, que en el pasado mes de mayo entregó a los agentes que la solicitaron.

Desde el instituto vivariense apuntan que afortunadamente los estudiantes del mismo no cayeron en la trampa de participar en el chat, que aseguran que no llegó a funcionar, por lo que no se habrían compartido imágenes de alumnos consumiendo algún tipo de droga -bebida o sustancias estupefacientes-.

Los profesores del instituto vivariense están aliviados de que el docente apenas pasase por el centro habida cuenta de estos hechos, dado que además de la asignatura mencionada era tutor del aula de mejora de aprendizaje (Pemar). Esto ocurrió a principios del curso que acaba de finalizar, entre octubre y diciembre del pasado año.

Al parecer, también se indaga una posible falsificación de los certificados de baja médica. Su cara ya sonaba en el instituto vivariense al haberlo visto hace años a las puertas del centro.