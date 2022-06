Profanan el sagrario del santuario de Fátima, en Ourol

Hace unos días que una persona o personas desconocidas entraron en el santuario de Fátima, en la parroquia ourolesa de Bravos y profanaron el sagrario. "Chamáronme o pasado mércores día 15 para avisarme, pero non sabemos exactamente cando sucedeu", explica el sacerdote encargado de esta parroquia, Román Escourido, que indica que la última misa antes de la profanación fue el día 5.

Todo apunta a que quien cometiera la profanación entró en el templo con la intención de robar por una puerta lateral. Una vez en el interior revolvieron toda la sancristía, se supone que en busca de dinero, "pero non había porque nunca deixamos nada", detalló el párroco. Al no encontrar dinero se dirigieron al altar, se hicieron con la llave del sagrario, lo abrieron y derramaron las hostias por encima del altar. También echaron lejía en el copón que se usa en la eucaristía y donde se guardan las obleas. "Cando chegamos as sagradas formas aínda estaba molladas encima do altar e o copón está todo negro, xa o levei a unha xoiaría a ver si se pode arranxar, que eu penso que si", indica el sacerdote.

Del templo se llevaron la llave del sagrario, que no tiene ningún valor, y la cajita donde se guarda que aunque es de plata su valor también es escaso.

Según explica el sacerdote hace días que personas desconocidas también entraron en las iglesias de Riberas del Sor, en Mañón y también en la de Bares. El sacerdote ya cursó la correspondiente denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil, que abrió una investigación para dar con el autor o autores de estos hechos.

También fue informado de la profanación el Obispado. Ahora, siguiendo el procedimiento habitual que está marcado en los casos de profanación de un templo, el próximo sábado, día 2, está prevista una misa y una ceremonia de reparación a las seis de la tarde. Los actos estarán presididos por el obispo, Fernando García Cadiñanos.