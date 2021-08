Los productores de faba esperan que la cosecha de esta campaña sea buena

Los productores de faba esperan que la campaña de este año de la leguminosa sea buena. Así lo reconoce el presidente de la cooperativa con sede en Lourenzá Terras da Mariña, José Cuadrado, que asegura que están ilusionados con la cosecha que se prevé. "O resultado final depende de moitos factores, pero todo apunta a que este ano a colleita será boa en cantidade e en calidade", asegura Cuadrado, aunque advierte de que "se agora vén sequía pode haber menos cantidade porque a planta seca antes de tempo".

La recolección de la faba no empezará hasta dentro de unas tres semanas, sobre mediados de septiembre, y lo hará con la campaña de la faba fresca. "A fresca require moita máis man de obra que a seca porque hai que debullala toda á man, por iso hai fabeiros que non se dedican a ela e esperan pola seca, na que o proceso de mallado é máis sinxelo", asegura Cuadrado, que indica que también hay productores que se dedican a las dos variedades.

En el caso de la leguminosa en seco, la recolección empezará ya en el mes de octubre y se prolongará hasta finales de año. "Se houbera sequía adiantaríase algo, pero é mellor que isto non ocorra porque iso indicaría menos cantidade", afirma Cuadrado.

Este año dentro de la IXP solo hay declaradas 32 hectáreas de plantación de las 137 que hay inscritas en la denominación

Este año de los 36 agricultores inscritos en la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Faba de Lourenzá solo 21 tienen declaradas sus plantaciones a la denominación de origen, lo que supone 32 hectáreas de superficie, frente a las 137 que están inscritas en total en este registro. "A xente non declara as plantacións, na meirande parte dos casos para evitar a burocracia", explica Cuadrado, que subraya que es "un lastre" que tienen pendiente de superar dentro de la indicación protegida. En el caso de la cooperativa Terras da Mariña sus plantaciones están declaradas a la IXP.

También en septiembre se prevé que empiecen los tradicionales mercados de venta de leguminosa en Lourenzá. Será a finales de mes, justo el domingo antes de la celebración de la Festa da Faba, que siempre es el primer fin de semana de octubre. Este año, debido a las restricciones que aun impone la pandemia, todavía no se sabe si finalmente habrá celebración o algún acto en su lugar.

En Lourenzá, también están empezando ya con la plantación de los grelos, aprovechando la tierra que va dejando libre la faba. Estos días se plantan en los terrenos que ocupaban las fabas verdinas o del marisco, que con un ciclo más corto que las galaicas ya llevan días recogiéndose. "A recollida do grelo empezarase xa no mes de novembro, que é a época forte aínda que poden vir algúns xa antes desas datas", asegura Cuadrado.

"Nuns quince días xa se poderá probar a primeira colleita que está no secadoiro"

La campaña de recogida de la faba verdina ya está en marcha también en Mondoñedo, donde los socios de la marca Faba Verdina de Galicia ya llevan quince días de recolección. "Nuns dez ou quince días xa se poderá probar a primeira colleita", explica Alfonso Cartoy, que asegura que este año prevén que sea una leguminosa de calidad, aunque que no haya tanta cantidad como el pasado año. "Choveu demasiado cando se plantou a primeiros do mes de maio e veu bastante frío e esta planta precisa calor para medrar, polo que lle levou máis tempo desarrollar e iso significa menos produción á hora de recollela", indica Cartoy.



Una vez recogidas, las plantas se almacenan en espacios cerrados y oscuros para que sequen y no pierdan su característico color verde, después se mallan y finalmente se seleccionan.



A estas alturas de la recogida aun no se puede hablar de kilos, aunque Cartoy recuerda que en 2020 se recogieron unas 20 toneladas, por lo que este año será algo menos. "Tamén é certo que miramos a calidade", reconoce, "eu prefiro menos cantidade, pero unha faba de calidade".



El mercado principal de Faba Verdina de Galicia es el centro de la península y venden tanto a almacenistas e intermediarios como a clientes particulares. "Cada ano gañamos cuota de mercado", asegura Cartoy, que reconoce que los márgenes de beneficio también se ajustan más cada campaña "porque ao haber menos cantidade os costes de produción aumentan". También resulta complicado fijar un precio a estas alturas de la campaña, aunque normalmente el kilo suelto acostumbra a situarse en los ocho euros y se reduce cuando las cantidades aumentan.