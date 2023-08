Produart engrandece Burela

La feria de productos del mar, artesanales y ecológicos Produart abrió sus puertas este viernes en la nave de redes del puerto de Burela con más de cuarenta expositores y se extenderá hasta el domingo, coincidiendo con la Feira do Bonito. El acto de inauguración contó con la presencia del conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y la alcaldesa de Burela, Carmela López, junto a otras personalidades institucionales. José Manuel González López Brais, gerente de la fundación Expomar, que organiza la cita, fue el encargado de dirigir y presentar el acto inaugural, en el que se destacó la importancia que tienen este tipo de eventos para la localidad y la industria del mar y de de la artesanía. "Grazas a este tipo de eventos facemos que o porto de Burela sexa o máis visitado", indicó.

La alcaldesa, Carmela López, aprovechó su intervención para animar a la gente a visitar y comprar en los 40 expositores que participan en el evento y a disfrutar del intenso programa de actividades que hay este fin de semana en el municipio. También agradeció la labor de los voluntarios y asociaciones que hicieron posible la iniciativa. "Burela é o centro da Mariña e ten que atraer a xente aquí. Entre todos faremos unha fin de semana incrible", declaró.

En su caso, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, quiso destacar en su discurso la "incrible" labor que desarrolla la fundación Expomar "facendo que Burela sexa un referente do mar", y quiso alentar a los trabajadores del sector marítimo, indicando que "a pesar de que son tempos difíciles para o traballo do mar hai que seguir loitando e con este tipo de propostas que traen produtos de sempre e de calidade o sector adquire máis valor e promoción", expresó. Villares aprovechó para indicar que el bonito "é todo para a industria do mar e da pesca" y que la consellería dará todo su apoyo para "seguir vivindo do mar".

A continuación, la alcaldesa y el gerente de Expomar ofrecieron un regalo con productos de la feria al conselleiro y, seguidamente, el acto continuó con la actuación musical de As Grilerias. Las autoridades también cumplieron con el paseo de rigor por los distintos puestos de la feria para hablar con los expositores y conocer más acerca de los productos que comercializan.