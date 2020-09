El proceso de venta de la fábrica de Alcoa aún no pasa de la primera fase

El proceso de venta de la fábrica de Aluminio de Alcoa en San Cibrao a GFG Alliance (Liberty House) sigue estancado en su primera fase —cuando esta semana debería terminar ya la segunda— pues todavía no hay acuerdo entre las partes para firmar la hoja de términos y condiciones que ha de regir la negociación, según explican fuentes de Alcoa.

"El tiempo corre y estamos de alguna manera preocupados porque no se ha pasado de la primera fase dentro del calendario que ha marcado Liberty, porque sigue poniendo condiciones que o no son razonables o están fuera de lo acordado con los representantes de los trabajadores", sostienen desde la multinacional americana.

"Alcoa continúa abierta a la negociación y sí ha avanzado en sus posiciones con el fin de facilitar que haya una venta real, pero lo primero que hay que acordar son los términos y condiciones de la venta", añade la aluminera, que no acepta pretensiones de Liberty entre las que cita opciones exclusivas para controlar la fábrica de Alúmina, un suministro de la materia prima por 20 años o contar con un inventario de alúmina de 90 días, entre otros. "Liberty está marcando condiciones que están fuera del acuerdo y sigue reclamando unos derechos sobre la planta de Alúmina, que no está en venta ni es parte del proceso de consultas, además de contratos por unos periodos que no son razonables ", indican.

La primera fase del proceso de venta finalizaba el domingo 30 de agosto. Las siguientes dos semanas —hasta este viernes— sería la segunda, que incluiría una auditoría de la fábrica por parte del comprador, con visitas a las instalaciones que todavía no se produjeron, y la tercera, hasta el 27 de este mes, serviría para pulir el contrato de compraventa inicial, aunque ya en su momento puntualizaron que podrían sufrir modificaciones.

Alcoa fue hasta ahora la única parte que informó de este proceso —también en las mesas multilaterales que hay cada semana con trabajadores y administraciones— pero hoy se espera que manifieste su postura GFG Alliance en una reunión en Madrid con representantes sindicales a nivel nacional y con cuatro integrantes del comité de San Cibrao que podrán estar presentes bajo la figura de asesores. La cita es a las cinco de la tarde en la sede de la empresa Ignis Energy, una compañía energética creada en 2015 y especializada en cogeneración y renovables.

El presidente del comité, José Antonio Zan, espera que en esta reunión GFG les informe sobre "los pormenores de cómo va la venta en las negociaciones entre Pittsburgh y Londres", pues desconfían de la versión de Alcoa, y también quieren que Liberty exponga su proyecto para la fábrica de Aluminio. "Queremos que nos detallen más el plan industrial y también el energético, con el que plantean una planta de cogeneración primero y después a base de PPAs e hidrógeno verde".

Por otro lado, los trabajadores seguirán con movilizaciones hasta que el problema esté resuelto.