Las dos primeras cubas de Aluminio en San Cibrao estarán listas para funcionar el 15

Representantes del comité de Alcoa en San Cibrao mantuvieron una reunión con los responsables del departamento de Electrolisis de la planta de Aluminio para abordar el rearranque de las instalaciones, que podría realizarse de forma efectiva a partir del día 15, en que estarán terminados los trabajos preparativos previos en las primeras dos cubas, según informa la sección sindical de la CIG.

La central sindical detalla que se está llevando a cabo un "arranque en seco" cuya preparación empezó en diciembre. "Esta semana verterase metal en dúas cubas da sala 1 da serie B para nivelarlles o plano anódico e deixalas preparadas para o 15 de xaneiro, á espera da orde de Alcoa para conectar o embarrado á rede eléctrica e comezar co rearranque", una orden que, precisan, todavía no tiene fecha.

El rearranque empezará cuando se conecte el embarrado -barra conductora de la corriente- de las cubas a la red eléctrica y la CIG recuerda que "a pesar de estar no acordo que a partir do día 1 de xaneiro se comezaría co rearranque, a día de hoxe aínda non ten data de conexión". En este sentido, el sindicato exige a Alcoa que "emita xa a orde de comezo do rearranque poñendo o día 15 como data de conexión eléctrica á rede".

Durante este proceso se harán pruebas en la subestación y si se superan, "poñeranse as cubas en calefacción". Agregan que cada cuba necesita "entre 10 e 12 días de preparación" para su puesta en funcionamiento y que si este arranque en seco sale bien se repetirá el proceso con otras dos cubas en la sala 2.

Según informa la CIG, se espera que surjan "problemas" al inicio, pues "non hai experiencia práctica neste tipo de arranque", aunque la empresa mantiene su previsión de tener activadas el 31 de marzo las 32 primeras cubas y no se prevé que se enciendan más hasta abril de 2025. A partir de ahí, se encenderán cuatro por día para tener el 100%, las 512, el 31 de octubre de 2025.