Un mariñano sigue sumando kilómetros con su Citroën de hace 27 años

Los caprichos en el funcionamiento de los automóviles son a veces inescrutables e impredecibles. Hace ya 27 años que Fra, que es como lo conoce todo el mundo en A Devesa y en Ribadeo, se compró un Citroën AX con un propósito bastante concreto, que era el de tener un coche para ir a trabajar. Lo hacía entonces en Lourenzá y lo compartía con sus compañeros, con el método habitual de ir cada día en el coche de uno distinto.

La cosa fue yendo bien y sin darse mucha cuenta fueron pasando los años y el coche siguió funcionando como si nada. Fra lo admite: "Non son cuidadoso" y muestra el motor del vehículo que tiene sin muchos miramientos. Pero añade que lo que sí tiene es cuidado de que esté en regla todo lo relacionado con la mecánica esencial del coche y las revisiones de aceite, por ejemplo, las tiene puntuales.

"Son o único que lle fago. Iso e as rodas, e con iso nunca na vida me deu ningún problema, nunca tiven que levalo ao taller. É o coche co que ando todos os días". Cada día va a Ribadeo o hace otros desplazamientos, pero siempre a lomos de su Citröen AX First. En el garaje de su casa espera turno otro pariente cercano: un Xantia.

Él dice que, en comparación, "o Xantia dáme moitísimos máis problemas. Xa houbo que cambiarlle o alternador e deu algún problemiña máis. E iso que non o uso. Só o collo para ir a Ribadeo os domingos para que ande un pouco, pero nada máis. En cambio o AX, nada de nada. Nin un problema me dá".

A día de hoy su Citroën AX acumula nada menos que 344.000 kilómetros, una cifra nada desdeñable como la de sus casi tres décadas de vida.

Antes de este, Fra ya tuvo otro Citroën AX que también lo dejó satisfecho porque tampoco le dio excesivos problemas "pero era máis antigo e moito máis sinxelo. Por exemplo, daquela non tiña nin elevalunas, facíase á man".

Este AX viene con una mecánica algo más evolucionada, pero tampoco mucho. Sí tiene elevalunas, pero enseguida se adivina que se trata del típico utilitario barato que se vendía en los 90. De hecho, fue uno de los automóviles con más salida comercial de aquellos años, en un momento en el que todas las marcas comenzaron a preocuparse por poner a disposición del cliente un automóvil que fuese particularmente barato y accesible.

Esta fue la apuesta de Citroën y les salió redonda: el coche de Fra no es una excepción. Enseguida el AX empezó a salir en las publicaciones especializadas por la mecánica sencilla y fiable que le permitía rodar y rodar sin darle problemas a su dueño.

Citroën quiso sacar un coche que entonces se llamaba ‘urbano’ pero su éxito lo repartió por toda España

Así que rápidamente el coche se convirtió en uno de los utilitarios más vendidos y con más tirón entre quienes querían lo que se denominaba entonces un coche urbano, sobre todo porque se pensaba que ese era su público: gente que se movía por la ciudad y que necesitaba espacios pequeños para poder aparcar y moverse con facilidad.

Pero este no fue el caso de Fra, que vive tranquilamente en una zona de A Devesa y el coche llevó sus buenos tutes de monte, de carreteras estrechas, anchas y de todo tipo. Incluso ahora se lamenta de que algunas de su entorno se encuentren sin rozar a estas alturas. "Non sabes onde metes as rodas do coche, que non se ve nada", dice, y sería el colmo que acabase por estropearse el vehículo en un accidente por algo tan evitable como unas hierbas de sobra.

Ficha técnica

Motor:

Cilindrada 1.360 cm3

Cilindros 4

Potencia 75 CV

Transmisión:

Caja de cambios Manual5 velocidades

Tracción Delantera

Prestaciones:

Velocidad máxima 176 km/h

Aceleración (0 a 100) 10 seg

Consumo medio oficial 5,1 l