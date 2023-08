Primer punto de recarga eléctrico de uso público en Burela

Burela suma un punto de recarga de vehículos eléctricos en el polígono de O Perdouro, donde el concesionario Volkswagen Apersa ha puesto a disposición pública una toma de 22 kilovatios junto a otra para uso de la empresa y sus clientes, de 11 kilovatios. El director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, visitó la instalación y destacó que la Xunta, a través del programa estatal Moves III, ha concedido más de 19,4 millones de euros en ayudas para incentivar la compra de vehículos eléctricos y colocar puntos de recarga para una red que todavía resulta exigua.

Le acompañó el gerente de Apersa, Antonio Vázquez, quien reconoció que los clientes preguntan por los puntos de recarga a la hora de interesarse por los coches eléctricos, que ahora mismo suponen entre un 4 y un 5% del total de ventas. Volkswagen ofrece ahora cuatro coches electrificados, desde el ID.3 e ID.4 al Q4 o al ETron GT pero reconoce que por ahora es una tecnología útil para personas con una actividad y recorridos muy estructurados, y con acceso a un cargador instalado en su casa o lugar de trabajo en destino, pudiendo entonces moverse por toda Galicia con gran economía pues estos vehículos también prec isan menos mantenimiento que los de motor de explosión y prescinden del combustible.

Ambos reconocieron que es preciso ampliar la red de recarga, instalarla y que funcione, algo que no siempre ocurre, para disgusto de los propietarios de eléctricos. El alto cargo de la Xunta destacó que para una inversión de 14.000 euros en dos puntos de recarga como los de Apersa, la ayuda oficial ha sido de 4.200 euros pero en otros de uso por parte de autónomos, particulares o comunidades de propietarios la subvención es superior y varía entre el 70 y el 80% del coste.

"Desde que se abriu a convocatoria do Moves III en 2021, son xa máis de 5.700 as solicitudes recibidas, das cales a Administración autonómica leva resolto máis dun 77%, 4.423, cun investimento total mobilizado que ascende a case 129 millóns de euros. En concreto, un 25%, 1.102 desas solicitudes, foron para a implantación de infraestruturas de recarga e, as restantes, para a adquisición de vehículos", señaló Fernández Vila, quien recuerda que todavía disponen de 40 millones de euros más para proyectos a solicitar hasta finales de este año.

Desde Apersa dicen que la red de cargadores está mucho mejor que hace cuatro años, pero necesita un empujón. Entre los cargadores públicos de A Mariña más próximos en Foz, por ejemplo, la estación de servicio Repsol de Marzán tiene tres de 43 y 50 kilovatios, Los dos de Mercadona rinden apenas 3,7 kilovatios cada uno (igual que en el de Ribadeo), como el del Oca Playa, y son lentos. Hay otros dos de 4,7 kilovatios en Cash Récord, en el polígono, y en Barreiros un establecimiento hostelero instaló dos de 11 kilovatios.

Hacia occidente, en la estación de servicio de Area en Viveiro tienen a disposición dos cargadores de 50 kilovatios y uno de 22 mientras que el parking vivariense ofrece otros dos 3,7 kilovatios, la misma potencia que los dos del hotel restaurante Boa Vista de Celeiro. El restaurante El Huerto ribadense sí instaló dos cargadores potentes, uno de 22 y otro de 100 kilovatios. El área de servicio de O Rei das Tartas de la A-8 también ofrece sendos cargadores públicos de 43 y 50 kilovatios y otros dos de 50 KW los tiene Ortegal Oil en el polígono de Barreiros. Concesionarios como Apersa son los que tratan de mejorar el servicio a su clientela, como ocurre con Bregoán Motor en el polígono de Barreiros (un cargardor de 50 KW) donde también hay dos alquilables de Iberdrola (50 kW) y en la Volkswagen de Camba (Xove) tienen tarifas públicas.

EN EL HOTEL. Manuel Fernández, gerente del hotel Playa de Ril en la calle burelesa Rosalía de Castro, reconoce que A Mariña está muy desabastecida de cargadores eléctricos y "moitos dos que hai son de baixa potencia e necesitas de seis a oito horas para unha recarga completa. Algúns vehículos cargan ata o 60-70% de forma bastante rápida pero logo cústalles máis levar a batería ao 100%", explica.

Su establecimiento dispone de un cargador en el aparcamiento trasero del establecimiento que da a la calle Virxe do Carme y la demanda no es mucha pero ahora en verano llegan más usuarios. "Veñen ás veces dous ou tres coches eléctricos con xente que viaxa xunta e mirando percorridos e estancias moi planificadas, como non pode ser doutra maneira", añade.

Para un uso local, Fernández cree que lo ideal es tener una casa y garaje independientes, con una buena instalación eléctrica, a salvo de subidas y bajadas de tensión para la instalación y cargas.