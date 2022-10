El primer mercado a granel tuvo poca faba en Lourenzá

El mercado de la faba al por mayor de Lourenzá contó este domingo con solo tres cosecheros, debido a que la producción de este año lleva retraso. La participación fue inferior a la esperada, pero la escasez de leguminosa es el motivo de la menor asistencia. Aunque faltó faba a granel, el buen tiempo acompañó y provocó una gran afluencia de público.

El kilo a granel de faba en vaina se vendió a 5 euros y fresca salió a 10, mientras que envasada osciló entre los 8 y los 14 con denominación de origen, y cotizó de 7,5 a 13 la restante verdina en las casetas. En las casetas vendieron entre 3.000 y 4.000 kilos de leguminosa.

La alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, expresó su satisfacción porque "foi un cheo total, onte -por el sábado- xa houbo moita xente, penso que máis que outros anos, e hoxe -por el domingo- batiuse o récord. Esta edición foi das de máis movemento", subrayó. López resaltó que este año la distribución es diferente: "Ocupa máis espazo, está máis disperso, porque a carpa degustación está no campo dos bolos e as casetas están no centro da localidade, pero houbo xente en tódolos sitios".

Los expositores que despacharon en las casetas se mostraron muy contentos por las ventas registradas. La mayor parte de los vendedores proceden del concello, aunque también hay alguno que cultiva en el entorno, como uno de A Devesa (Ribadeo). Además, todos ellos son envasadores.

El cuarteto Catro Canos hizo un pasacalles por el entorno de la Praza do Conde Santo, donde se situaron las casetas, y a la una de la tarde hubo una demostración a cargo de la Asociación Provincial de Cociñeiros de Lugo, para la degustación posterior en la Praza Linares Rivas acompañada de vinos de la bodega Fanrela. La charanga Louband amenizó el acto. Al mediodía también actuaron Trovadores de Ares y A Mugardesa.

La cita concluyó por la tarde con concierto de la banda de música de Lourenzá, el recital poético musical Rosas Negras, a cargo de Marina Ourola y Chefa Alonso, y el espectáculo "Un verso, un cantar" de Queiman e Pousa.