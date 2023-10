El primer gran día de Malaguti con el Pescados Rubén Burela FS

El derbi ante O Parrulo sirvió al Pescados Rubén Burela FS para cerrar las heridas abiertas tras los dos primeros partidos. Un golazo de Lucho y otro también de gran calidad de Malaguti le dieron al cuadro que entrena David Rial los primeros tres puntos del campeonato de Segunda División tras empezar la Liga con sendas derotas ante el Colo Colo y el Betis B. Esta victoria, (2-1) despeja el panorama a corto plazo y anima al cuadro naranja para acudir con más confianza a la cancha de un Melistar todavía más necesitado, ya que solo ha sumado un punto de nueve posibles.

El autor del tanto que desniveló el 1-1 fue Malaguti, que alojó el balón en la escuadra ferrolana después de un gran movimiento de pívot, en lo que se supone que es una de sus cualidades más importantes a la hora de ayudar al equipo. Malaguti vivió su primer gran día con la elástica burelesa, mostrándose feliz para poder ayudar al equipo con su gol. "Es mi primer derbi gallego y no podía haber soñado que saliera mejor. Estoy feliz por contribuir con el gol a un triunfo tan importante y tan necesario para el equipo, no se puede pedir más", señaló el jugador.

El pívot leonés admite que el equipo sentía presión a la hora de afrontar el encuentro, ya que perder dos partidos en el arranque no entraba en los planes y además con sensaciones un tanto negativas. "El primer partido nos hizo daño porque tras remontar un 1-3 y ponernos 3-3 no fuimos capaces de completar la remontada y merecimos la derrota. Después, en Sevilla creo que hicimos más méritos de lo que indica el 1-0 final, pero nos pasó factura la falta de pegada. El Burela FS es un equipo con la obligación de ganar y no puede permitirse dos derrotas seguidas", explicó.

Malaguti espera que el triunfo suponga el cambio de dinámica en cuanto a resultados, pero también permita a los jugadores desarrollar todo su potencial con lo que supone a nivel anímico. "Entrenamos como motos, dudo que haya muchos equipos que tengan el mismo nivel de intensidad y calidad en las sesiones, pero por alguna razón no estábamos siendo capaces de trasladar todo lo bueno que hacemos a la pista el día del partido, confío en que este triunfo sea un punto de inflexión y se pueda ver el potencial que tiene este equipo; estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el capitán Lucho, hace unos días, que tenemos que tener confianza y atrevernos a hacer cosas porque capacidad tenemos para ello", dijo.

El encuentro ante el Parrulo permitió ver un Burela FS mucho más intenso que el día del estreno, ante el Full Energía. Malaguti cree que puede ser un buen espejo en el que mirarse para el futuro, aunque ve "un amplio margen de mejora" en todas las facetas del juego. "Si tuviera que decir algo en lo que debemos mejorar explícitamente diría que a hay que cometer menos errores no forzados y tener más temple y confianza ante la portería rival, pero yo creo que estamos trabajando y en el buen camino para que se vea un mejor Burela FS en todas las facetas y así poder empezar ya con una buena racha de resultados", señaló el pívot.

Feliz en Burela

Malaguti llegó esta temporada a Burela procedente del fútbol sala polaco, aunque casi toda su carrera la desarrolló en el Benavente FS, equipo con el que demostró sus dotes de goleador. Ahora reconoce sentirse "muy feliz en Burela", tanto en el pueblo como en el club. "Es una localidad muy acogedora y que además está cerca de mi casa. Estoy muy a gusto a nivel personal y que decir a nivel deportivo. Formo parte de un equipazo, tanto a nivel de compañeros como del cuerpo técnico así que me siento muy satisfecho con estar aquí y trataré de ayudar en todo lo que pueda a conseguir los objetivos marcados por el club", concluyó el jugador.