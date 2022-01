Julio A. González: "Mi primer entrenador en el Martínez Otero fue el padre Javier"

CON LA retirada de Pau Gasol hace unos meses se marcha una parte importantísima de la historia del baloncesto español. Aquella generación que despertó de nuevo el interés por este deporte con la consecución del Mundial júnior de 1999 frente a Estados Unidos y que luego tuvo continuidad con la consecución del Mundial de 2006 y los éxitos de las medallas olímpicas. En aquel equipo había un chico que vivía en Foz pero nacido en Navia, Julio Alberto González que sigue vinculado al baloncesto con carrera en la Leb Oro.

¿Usted nació en Navia, Asturias?

Sí, pero ya de recién nacido me vine para Foz, porque mi padre trabajaba en Alcoa. Me siento focego.

¿Le queda familia aquí?

Sí, mis padres, mi hermana, mi cuñado, amigos... Siempre venimos en navidades y en verano, ahora en esta época un poco menos por la pandemia, pero a los niños –tiene un hijo de 15 y una niña de 13– les gusta mucho venir.

¿Cómo fueron sus comienzos?

Pues yo estudié en el colegio Martínez Otero en Foz y empecé a jugar al baloncesto con 8 o 9 años. Mi primer entrenador creo que fue el padre Javier y luego estuve con Ramón Eiras cuatro años en alevín e infantil.

¿Solo practicó el baloncesto?

No, también el atletismo, y me gustaba mucho y se me daba muy bien. Creo que aún tengo vigente algún récord gallego de pentatlón y provincial de salto de altura.

¿Qué recuerda de esos años en alevín e infantil?

La mayoría éramos compañeros de clase, estábamos las 24 horas juntos y nos encantaba el baloncesto; además, a Ramón Eiras también le gustaba mucho y entrenábamos más de lo normal.

Llega 1995 y hace las maletas. Imagino que sería una decisión muy complicada tanto para usted como para su familia.

Sí, fue difícil. Jugué un torneo de selecciones y allí me vieron y tuve dos ofertas, León y Baskonia. Fue toda una sorpresa, pero yo tenía la intención de apostar fuerte por ese lado. Para mis padres fue una decisión difícil, pero escogimos León por cercanía y también porque tenía bastantes niños becados.

¿Cómo fueron aquellos primeros meses?

Estuve en un colegio que también era una residencia. Había niños sobre todo mayores, de 18, pero también algunos de 15 o 16. Hasta navidades fue difícil, porque sales de tu entorno, tienes que organizarte tú solo...

Más tarde llegaría el Mundial júnior, un éxito sin precedentes en el baloncesto español.

Sí, bueno. Antes había estado con la selección de mi edad, la cadete, donde jugamos el Campeonato de Europa y quedamos sextos. Ganamos todos los partidos de la primera fase pero en cuartos nos cruzamos con Anthony Parker –exjugador de San Antonio Spurs con varios anillos del a NBA–, nos mandó para casa.

Es decir, que usted era más joven que los Gasol, Reyes, Navarro, Raúl López...

Sí, Yo soy de 1981 y ellos son del 80. Creo que éramos Francesc Cabeza, del Barcelona, y yo los que éramos menores.

¿Fue una sorpresa que le seleccionaran?

Normalmente siempre iba uno o dos jugadores menores. Estaba Calderón también de 1981, pero estaba lesionado, y Sergi Vidal. Destacábamos mucho, pero claro que me sorprendió, porque el nivel de esa selección era muy alto.

¿Cómo fue su papel en el Mundial de Lisboa?

Jugué una media de 8 o 9 minutos. La idea era participar y ayudar mucho en los entrenamientos y luego sabíamos que habría tres o cuatro jugadores que íbamos a participar menos, con menos minutos.

¿Con quién compartió habitación?

Pues no me acuerdo. Para esos detalles son muy malo.

Se va una generación.

Sí, es el final. Hemos estado mal acostumbrados durante los últimos 18 años, una etapa muy larga llena de éxitos, y ahora hay que confiar en la gente nueva que viene.

¿Mantiene relación con alguno de sus compañeros de entonces?

La verdad es que no mucho. Los he visto cuando he ido a Madrid, porque era muy amigo de Gustavo Ayón, el pívot que jugó en el Real Madrid y con el que coincidí en Tenerife, y veía a Felipe Reyes por ejemplo. Hace poco también se organizó algo y estuve con Felipe, Berni (Rodríguez), Carlos (Cabezas)... La gente no lo entiende, pero podemos pasar diez años sin vernos y la relación es como entonces.

¿Qué ha significado Pau Gasol para el baloncesto español?

Todo, pero no solo a nivel de baloncesto, sino lo que proyecta. Pero no solo Pau, sino toda la generación. Pau es el más relevante, pero están Navarro, Felipe... Y no solo es baloncesto, que es lo que ve el espectador, sino la labor social que hacen, como interactúan.

Usted hizo toda su carrera en la Leb Oro, ¿nunca pudo o quiso dar el salto a la ACB?

Sí, alguna vez tuve alguna oferta, pero fue la época de la Ley Bosman, con el tema de las licencias... A mí me gustaba estar en proyectos para ascender, y muchas veces tenía contratos firmados. Prefería estar en un sitio donde sabía que contaban conmigo que arriesgar. Jugué muchas fases de ascenso, con el Tenerife nos quedamos a tres segundos y nos ganó el Bruesa de Pablo Laso.

Se retiró muy joven, con 32 años, ¿por qué?

Por problemas de espalda. Era la segunda operación que me hacían en esta zona y también tenía una pierna dañada. Los médicos me recomendaron que parase si quería tener una mínima calidad de vida. Aún tuve una tercera operación un año y medio después de la retirada, y mejoré, pero sigo teniendo dolores.

¿Cómo fue su salto a los banquillos?

Dejé el Ourense en febrero y jugué tres meses con el Eba de León por matar el gusanillo. Al año siguiente estuve de ayudante en ese equipo y en la siguiente temporada me ofrecieron ser el entrenador principal y estuve cuatro años.

Y en la actualidad, ¿está entrenando a algún equipo de alguna categoría?

Pues cuando dejé el Eba del Básket León entrené a los alevines del Colegio Leonés, que es la cantera de la ciudad, y ahora llevo al cadete A y al B en este colegio.

¿Tiene aspiraciones de llegar a ser entrenador en alguna categoría mayor?

No. Lo que me gusta es estar vinculado al baloncesto. Con los benjamines me cuesta un poco, porque les intentas enseñar más de lo que ellos pueden aprender, pero con los cadetes me siento bien, porque ya entienden el baloncesto que tú quieres hacer.

Por cierto, una curiosidad. Le recuerdo ver tirar tiros libres con la mano izquierda, ¿por qué?

Fue una temporada. De pequeño metía bastante de fuera, pero se empeñaron en mejorar mi técnica, en hacerla perfecta, y fue un error y empeoré. Navarro metía todo y no tenía una técnica perfecta. A la hora de entrar a canasta era zurdo y probé a hacerlo así una temporada.

¿Qué entrenador le impactó más durante su carrera como jugador de baloncesto?

Moncho Fernández y Rafa Sanz, con el que coincidí en Tenerife y Ourense. Con Moncho jugamos la fase de ascenso con un cinco nacional cuando jugaba en Los Barrios, pero perdimos con Manresa. Trabajábamos muchísimo con él, es un entrenador muy metódico y tiene mucho mérito lo que está haciendo en Monbus Obradoiro junto con la dirección técnica. Y luego también aprendí mucho de Quino Salvo, que a lo mejor no sabía tanto a nivel técnico táctico como Moncho, pero que era muy bueno a la hora de motivar a los jugadores.

¿Sigue algo la NBA o prefiere el baloncesto Fiba?

Algún partido veo los domingos, pero no me gusta. Prefiero la Liga ACB y, sobre todo, la Euroliga, que para mí es la mejor Liga del mundo.

Alabanzas al juego del Río Breogán

No pasa desapercibida para nadie la temporada que está haciendo el Río Breogán. "Me sorprende, pero tienen muy buenos jugadores que a lo mejor para el público general eran desconocidos. Sobre todo están haciendo un baloncesto muy atractivo, de correr, de tirar mucho triple, y están con acierto", dice, y añade:. "Yo creo que pueden pelear por entrar en la Copa".

Marc en la Leb Oro

La llegada de Marc Gasol a la Leb Oro ha supuesto un antes y un después. "Está llenando pabellones, el otro día en Palencia había 5.000 personas", afirma, y recuerda que. "cuando yo jugaba si no era la segunda mejor Liga de Europa estaba cerca, se pagaba bien, había mucho nivel, aunque luego llegó la crisis", apunta. "Pero el impulso que le da Marc a nivel mediático es increíble".



A nivel deportivo cree que "el Girona podría meterse en play off , la clave será que Marc haga creérselo al resto que pueden ascender".

Retirado

Los problemas de espalda que ha sufrido durante su carrera deportiva han provocado que Julio González esté, ahora, retirado. Ha sufrido tres intervenciones quirúrgicas en una zona del cuerpo que es muy delicada y que le llevó a una retirada prematura.



Lleva desde que empezó a jugar al baloncesto residiendo en León, donde cría a sus dos hijos, un niño de 15 años y una niña de 13.