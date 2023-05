¿Cómo fue la lesión que le apartó de su carrera como policía local?

Jugando al fútbol sala. Rompí el tendón de Aquiles y a raíz de ello sufrí también un síndrome distrófico simpático reflejo.

¿Y qué secuelas le quedaron?

Tuve que dejar el trabajo y me dieron la incapacidad permanente cuando tenía 32 años. Estuve con muletas dos años y medio y mejoré bastante la movilidad, pero sigo tomando bastante medicación contra el dolor. Si juego con los niños y llevo un golpe veo las estrellas.

¿Por qué decidió estudiar?

Para sentirme mejor, útil. Cuando mis hijos fueron al colegio tenía mucho tiempo libre y necesitaba hacer algo porque me consumía en casa. Me gusta el deporte, pero estaba limitado por la lesión.

¿Por qué eligió la FP de Química e Saúde Ambiental?

El medio ambiente siempre me gustó y se amoldaba a lo que buscaba, algo que pudiera hacer cerca de mi domicilio.

¿Cómo fueron los primeros días en el aula?

Una sensación rara. Yo tenía 41 años y el mayor de mis compañeros 22 y no estás acostumbrado a enfrentarte a esa situación, pero enseguida cogí confianza con la gente. El primer día, al abrir la puerta, me pregunté para mí: ¿Para dónde vengo?

¿Y su relación con los profesores?

Genial. Yo no quería perder el tiempo y me planteé hacer las cosas lo mejor posible y eso también lo veían ellos.

Usted tiene asegurada una pensión por la incapacidad pero ha decidido estudiar, ¿por qué?

Es que no estudio por un problema económico, para encontrar trabajo, simplemente para sentirme útil, es algo que yo he querido hacer. Quizá el resultado es debido a eso, que no tenía la presión porque no necesito trabajar. Me lo planteé para sentirme bien conmigo mismo.

Pero podía haber elegido otro pasatiempo que no requiriera tanto esfuerzo y dedicación, ¿no?

Sé que tengo una opinión que no es compartida por muchos, pero pienso que mientras puedas trabajar en algo... Para ser policía local necesitas estar bien físicamente, pero si hubiera trabajado de administrativo, por ejemplo, podría seguir trabajando a pesar de la lesión.

¿Tuvo el apoyo de la familia?

Sí, claro. Estudiando limitas el tiempo que pasas con ellos pero tanto la mujer como los niños [tiene dos hijos] lo entendieron.

¿Ha tenido ofertas de trabajo?

Sí, en Lugo capital, pero tengo que encontrar algo que se amolde a mi vida, algún trabajo por la zona, y si me surge algo lo valoraré.

¿Sigue estudiando?

Sí. Tras terminar en 2021 el ciclo de FP decidí estudiar el grado de Magisterio por Primaria. Ahora estoy en plenos exámenes del segundo cuatrimestre y estoy en segundo, y son cuatro años. Es una carrera que siempre me llamó la atención.

¿Le gustaría trabajar de profesor?

No me lo planteé, pero si cuando termine me llega alguna oferta lo valoraré, claro.