Las 'novias' de Alcoa: Atlas, Trafigura, Aldel, Alvance, Sidenor y Metalcorp

Los seis grupos industriales que se pusieron en contacto con el Gobierno para interesarse por la adquisición de la fábrica de Aluminio de Alcoa en San Cibrao son Atlas Holdings, Aldel, Metalcorp, Trafigura, Sidenor y Alvance, según pudo saber este diario.

El Ejecutivo central derivó a la multinacional aluminera este listado en el que hay nombres nacionales e internacionales —algunos ya conocidos de anteriores procesos de venta— y Alcoa firmó contratos de confidencialidad con al menos cinco de ellos y les entregó la propuesta de hoja de condiciones que sirve de punto de partida para la negociación. Actualmente continúan las conversaciones a nivel corporativo entre las partes.

Atlas Holdings

Es uno de los nombres que sonaban con fuerza y un viejo conocido. Este fondo de inversión estadounidense ya estuvo interesado cuando Alcoa vendió A Coruña y Avilés, pero no solo eso, ya que anteriormente en 2015 compró a la aluminera las fábricas de las que desprendió en Amorebieta, Alicante y Castelsarrasin (Francia).

Para operar estas plantas fundó la empresa Aludium, que es uno de los principales clientes de San Cibrao y tiene entre sus objetivos "llegar a ser el principal proveedor de chapa, perfiles y bobinas de aluminio de Europa". Sin embargo el 2020 no fue un buen año por la pandemia y tuvo que aplicar Ertes en los centros de trabajo.

Sidenor

Sidenor, especializada en la producción de aceros largos especiales, es una empresa de origen vizcaíno con fábricas en el País Vasco, Cantabria y Cataluña, además de delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En su día mostró interés por la fábrica de Alcoa en Avilés y ahora sondea la de San Cibrao: "Se trata de una solicitud de información sin ningún tipo de compromiso, ya que nos han informado de que Alcoa ha abierto el proceso de venta", dicen desde la empresa.

La producción de Sidenor para Europa supera el millón de toneladas de acero anuales que se destinan principalmente a la fabricación de piezas y componentes para el sector automoción, máquinas, energía, minería, ferrocarril y sector petroquímico.

Metalcorp Group

Con oficina central en Luxemburgo, este grupo internacional tiene su principal negocio en el abastecimiento, la producción, el procesamiento y la comercialización de metales y materias primas. Cuenta con una división específica para el aluminio, con dos plantas de producción de este metal a partir de chatarra en Alemania o minas de bauxita en Guinea.

Forma parte de Monaco Resources Group, una organización global especializada en recursos naturales, y entre los quince países en los que está presente también se encuentra España, donde tiene una planta de reciclaje de cobre.

Aldel

Otro nombre desconocido hasta ahora era el de la empresa holandesa Aldel (Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie UA), con sede en Farmsum y dedicada a la fabricación de aleaciones de aluminio en alta calidad, orientadas a "mercados premium" para los sectores del transporte y la construcción europeos.

Produce unas 110.000 toneladas métricas de aluminio primario anuales y otras 50.000 de refundición. Su plan para los próximos años es convertirse en uno de los principales productores de aluminio barato y energéticamente eficiente en Europa.

Trafigura Group

"Trafigura es una de las empresas independientes de logística y comercio de materias primas líderes en el mundo. Día tras día impulsamos el comercio alrededor del mundo de forma confiable, eficaz y responsable".

Así se presenta en su página web esta multinacional con sede en Ginebra y Singapur dedicada a la comercialización de productos petroleros, metales y minerales, además de al transporte de materias primas y que cuenta también con división de energía y renovables. Suma oficinas en 48 países de todo el mundo.

Alvance

El único nombre del que ya se tenía constancia en este proceso era el de Alvance, filial para el aluminio del grupo GFG, que ya intentó comprar la fábrica de San Cibrao este verano aunque el plazo concluyó sin acuerdo por la lejanía en posturas como el suministro de alúmina. Es el mismo grupo que, con su denominación anterior, Liberty House Group, también había tratado de comprar las fábricas de A Coruña y Avilés.

"Lo importante es que venga un comprador que sepa qué hacer"

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao tiene previsto reunirse esta semana con "algunas" de las seis compañías interesadas en la compra de la fábrica de aluminio primario, después del primer encuentro que mantuvieron con una de ellas a finales de la semana pasada, para conocer sus planes industriales "y, sobre todo, energéticos".



"Seguimos con reuniones y esperando a ver más planes industriales y, sobre todo, energéticos. Insistir en que aquí lo más importante es que venga un comprador que sepa qué hacer con la planta y en qué invertir", ha dicho en declaraciones a Efe el presidente del comité, José Antonio Zan.



También recordó que es importante que ese posible comprador "venga de la mano de un socio energético con un plan" que le dé a la planta "viabilidad a quince o veinte años", dado que el suministro eléctrico representa el mayor porcentaje de costes de producción del aluminio y este tipo de industria es considerada como electrointensiva por su elevado consumo.



En cuanto a las seis compañías interesadas en la compra de Alcoa, reconoció que "las empresas son fuertes, pero hasta que empiecen a hacer ofertas, de momento no hay nada".



"No es fiarse o no fiarse, llevamos un año y todavía no hemos visto un papel firmado. Y mientras no haya papeles firmados solo estamos hablando de castillos en el aire", insistió.